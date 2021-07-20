Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»

Прокуратура Челябинска в судебном порядке обязала администрацию города инициировать мероприятия по проведению технического обследования домов в «немецком квартале» для дальнейшего решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу.

Речь идет жилых постройках 1946-1947 годов по улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска.

Ранее прокуратура и управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» провели проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, которые могут свидетельствовать об аварийности домов.

«Вместе с тем, для определения технического состояния домов требуется, чтобы элементы ограждающих и несущих конструкций помещений обследовала специализированная организация, в связи с чем прокуратура города внесла представление об устранении нарушений главе города», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинска.

До сих пор администрация города не инициировала техническую экспертизу домов «немецкого квартала». Теперь уже суд обязал мэрию провести мероприятия по организации обследования.

«Это то, чего я добивался. Уже давно должны были провести техническую экспертизу. Но этого никто упорно не хотел делать. Еще и эта подлость со стороны государственного комитета охраны культурного наследия. Если бы дома остались объектами культурного наследия, жителей бы просто переселили, а дома бы остались. А сейчас получается, что жителей выселят после признания домов признают аварийными, а дома снесут», - комментирует ситуацию градозащитник Юрий Латышев.

Напомним, ранее Юрий Латышев обнародовал акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов» по улице Социалистической в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По результатам экспертизы, проведенной Ольгой Гариной, «немецкие» дома в Челябинске можно сносить. Но Юрий Латышев назвал работу эксперта халтурой и подал протест по акту государственной историко-культурной экспертизы.

Теперь инициировать техническую экспертизу обязана администрация Челябинска. Впрочем, эта экспертиза оценит только техническое состояние домов, а не их культурную ценность.