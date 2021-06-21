В Челябинске градозащитники продолжают отстаивать «маленькую Баварию»

Эксперт из Пензы вынесла свой вердикт: «немецкие» дома в Челябинске можно сносить. По ее мнению, они не представляют исторической ценности и включение их в список объектов культурного наследия не обоснованно. Общественники против.

Градозащитник Юрий Латышев обнародовал акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов» (город Челябинск, улица Социалистическая, дом 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В простонародье его именуют «маленькой Баварией» или «немецким кварталом». Экспертизу проводила эксперт из Пензы Ольга Гарина.

По ее мнению, визуально определяется, что объекты ансамбля жилых домов сформировались в основном в один этап, согласно документам технической инвентаризации – в 1945-1946 годах. Имеются искажения облика ансамбля памятников в виде строительства многоквартирных высотных панельных жилых домов к северу и западу от ансамбля. Декоративное решение фасадов изменено с течением времени ввиду хозяйственной деятельности жителей – собственников и владельцев.

«Так, наблюдается бессистемное застекление балконов, установка пластиковых оконных блоков и дверей, обшивка элементов современными металлическими и полимерными материалами. Архитектурный декор объектов ансамбля выполнен в кирпичном стиле, достаточно строг и скромен, облики зданий имеют утилитарный характер. Стоит отметить, что функционально объект используется в качестве жилых помещений (квартир) низкого уровня комфортабельности и оснащенности. Визуально техническое состояние объектов ансамбля возможно оценить, как неудовлетворительное», - отмечает эксперт из Пензы.

Также Ольга Гарина считает, что ансамбль рассматриваемых домов связан с жизнью и деятельностью Николая Ивановича Свириденко. Это один из 24 работников Челябинского металлургического комбината, удостоенных звания Заслуженного металлурга РСФСР, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, награждён знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства чёрной металлургии СССР».

«Увековечивание памяти известного рабочего возможно путем установки мемориальных досок, публикаций в периодической печати, организации выставок в профильных музеях. Вывод экспертизы - включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов» (город Челябинск, улица Социалистическая, дом 26, 28,30, 32, 34, 36, 38) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное заключение)», - отмечает Гарина.

«Она еще до приезда в Челябинск уверяла, что эти дома не являются объектом культурного наследия. Ее работа – это халтура», - сказал градозащитник Юрий Латышев.

20 июня 2021 года был подан протест по акту государственной историко-культурной экспертизы.

«Эксперт отмечает, что заявление о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации не имеет ссылок на библиографические и архивные источники, однако, в свою очередь, сам эксперт не использует и не ссылается ни на какие библиографические и архивные источники. Библиографический список и перечень архивных материалов в акте экспертизы отсутствуют. Источник сведений, которые приводит в своем заключении эксперт, не ясен. Соответственно, не ясно, насколько полно отражены в акте экспертизы исторические и иные сведения, связанные с объектом или же часть исторического материала была проигнорирована и выводы экспертизы базируются на недостаточных данных», - пишет Латышев.

Также он отмечает, что в экспертизе не охарактеризована роль ансамбля в градостроительном контексте, не сопоставлены пространственно-планировочные, масштабные, композиционные, художественные характеристики, без чего невозможен вывод о градостроительном значении ансамбля или отсутствии такового.

«В «Обосновании выводов экспертизы» эксперт указывает, что «имеются искажения облика ансамбля памятников в виде строительства многоквартирных высотных панельных жилых домов к северу и западу от ансамбля». Совершенно непонятно, каким образом может искажать «облик ансамбля» застройка, расположенная за его пределами, «к северу и западу», как указывает сам эксперт. Эксперт игнорирует градостроительный контекст в своем анализе, но, когда это необходимо для получения нужного вывода, вдруг вспоминает о нем и подменяет объекты: ансамбль на его градостроительный контекст. Характеристика объемно-планировочного и архитектурного решения полностью лишена выводов об оригинальности/отсутствии оригинальности, художественной значимости/ отсутствии художественной значимости, как в случае отдельных зданий, так и всего ансамбля в целом. Контекст советской архитектуры, как и архитектуры Челябинска этого периода, полностью отсутствует, что в принципе не позволяет делать выводы об оригинальности и художественной значимости ансамбля», - добавляет Латышев.

Также градозащитник отмечает, что оконные и дверные блоки и остекление не имеют никакого отношения к «декоративному решению».

«Считаю необходимым вернуть данный акт эксперту на доработку для более убедительного, честного и непредвзятого доказательства выводов экспертизы», - сказал Латышев.

Напомним, «немецкий квартал» был включен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области в феврале 2017 года. Уникальный квартал в Металлургическом районе Челябинска, не имеющий аналогов в России, был построен в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны.

Было много судов. В марте 2019 года государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области отказал во включении ансамбля жилых домов (семь домов) по улице Социалистическая («немецкий квартал) в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Кроме того, «Маленькая Бавария» исключена из регионального перечня выявленных объектов культурного наследия региона, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

В марте 2020 года суд Центрального района отменил приказ Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.