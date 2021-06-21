В Челябинске градозащитники продолжают отстаивать «маленькую Баварию»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый художественный театр Челябинска одержал очередную победу на престижном международном фестив
21.06.2021

«Светлые души» НХТ получили высшую награду «У Троицы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил прививку от коронавирусн
Коронавирус
Коронавирус
21.06.2021

Губернатор Текслер привился от COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, в Челябинске прошел молодежный фестиваль «Де
21.06.2021

В Челябинске прошёл фестиваль «День видимости НАС*»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 22 июня 2021 года, – День памяти и скорби в Российской Федерации. Ровно 80 лет назад
21.06.2021

Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Цвиллинга дорожники вскрыли недавно уложенное покрытие. Фотографию в редакц
Дороги
Дороги
21.06.2021

В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

В Курчатовском районе подрядчикам грозит штраф за заросшие травой газоны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

В Челябинске появилось граффити с изображением российских спортсменов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

Южноуральцев приглашают на костюмированный карнавал на воде VIZ SUP FEST

Общество
21.06.2021 17:04

В Челябинске градозащитники продолжают отстаивать «маленькую Баварию»

Эксперт из Пензы вынесла свой вердикт: «немецкие» дома в Челябинске можно сносить. По ее мнению, они не представляют исторической ценности и включение их в список объектов культурного наследия не обоснованно. Общественники против.

Градозащитник Юрий Латышев обнародовал акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов» (город Челябинск, улица Социалистическая, дом 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В простонародье его именуют «маленькой Баварией» или «немецким кварталом». Экспертизу проводила эксперт из Пензы Ольга Гарина.

По ее мнению, визуально определяется, что объекты ансамбля жилых домов сформировались в основном в один этап, согласно документам технической инвентаризации – в 1945-1946 годах. Имеются искажения облика ансамбля памятников в виде строительства многоквартирных высотных панельных жилых домов к северу и западу от ансамбля. Декоративное решение фасадов изменено с течением времени ввиду хозяйственной деятельности жителей – собственников и владельцев.

«Так, наблюдается бессистемное застекление балконов, установка пластиковых оконных блоков и дверей, обшивка элементов современными металлическими и полимерными материалами. Архитектурный декор объектов ансамбля выполнен в кирпичном стиле, достаточно строг и скромен, облики зданий имеют утилитарный характер. Стоит отметить, что функционально объект используется в качестве жилых помещений (квартир) низкого уровня комфортабельности и оснащенности. Визуально техническое состояние объектов ансамбля возможно оценить, как неудовлетворительное», - отмечает эксперт из Пензы.

Также Ольга Гарина считает, что ансамбль рассматриваемых домов связан с жизнью и деятельностью Николая Ивановича Свириденко. Это один из 24 работников Челябинского металлургического комбината, удостоенных звания Заслуженного металлурга РСФСР, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, награждён знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства чёрной металлургии СССР».

«Увековечивание памяти известного рабочего возможно путем установки мемориальных досок, публикаций в периодической печати, организации выставок в профильных музеях. Вывод экспертизы - включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов» (город Челябинск, улица Социалистическая, дом 26, 28,30, 32, 34, 36, 38) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное заключение)», - отмечает Гарина.

«Она еще до приезда в Челябинск уверяла, что эти дома не являются объектом культурного наследия. Ее работа – это халтура», - сказал градозащитник Юрий Латышев.

20 июня 2021 года был подан протест по акту государственной историко-культурной экспертизы.

«Эксперт отмечает, что заявление о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации не имеет ссылок на библиографические и архивные источники, однако, в свою очередь, сам эксперт не использует и не ссылается ни на какие библиографические и архивные источники. Библиографический список и перечень архивных материалов в акте экспертизы отсутствуют. Источник сведений, которые приводит в своем заключении эксперт, не ясен. Соответственно, не ясно, насколько полно отражены в акте экспертизы исторические и иные сведения, связанные с объектом или же часть исторического материала была проигнорирована и выводы экспертизы базируются на недостаточных данных», - пишет Латышев.

Также он отмечает, что в экспертизе не охарактеризована роль ансамбля в градостроительном контексте, не сопоставлены пространственно-планировочные, масштабные, композиционные, художественные характеристики, без чего невозможен вывод о градостроительном значении ансамбля или отсутствии такового.

«В «Обосновании выводов экспертизы» эксперт указывает, что «имеются искажения облика ансамбля памятников в виде строительства многоквартирных высотных панельных жилых домов к северу и западу от ансамбля». Совершенно непонятно, каким образом может искажать «облик ансамбля» застройка, расположенная за его пределами, «к северу и западу», как указывает сам эксперт. Эксперт игнорирует градостроительный контекст в своем анализе, но, когда это необходимо для получения нужного вывода, вдруг вспоминает о нем и подменяет объекты: ансамбль на его градостроительный контекст. Характеристика объемно-планировочного и архитектурного решения полностью лишена выводов об оригинальности/отсутствии оригинальности, художественной значимости/ отсутствии художественной значимости, как в случае отдельных зданий, так и всего ансамбля в целом. Контекст советской архитектуры, как и архитектуры Челябинска этого периода, полностью отсутствует, что в принципе не позволяет делать выводы об оригинальности и художественной значимости ансамбля», - добавляет Латышев.

Также градозащитник отмечает, что оконные и дверные блоки и остекление не имеют никакого отношения к «декоративному решению».

«Считаю необходимым вернуть данный акт эксперту на доработку для более убедительного, честного и непредвзятого доказательства выводов экспертизы», - сказал Латышев.

Напомним, «немецкий квартал» был включен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области в феврале 2017 года. Уникальный квартал в Металлургическом районе Челябинска, не имеющий аналогов в России, был построен в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны.

Было много судов. В марте 2019 года государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области отказал во включении ансамбля жилых домов (семь домов) по улице Социалистическая («немецкий квартал) в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Кроме того, «Маленькая Бавария» исключена из регионального перечня выявленных объектов культурного наследия региона, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

В марте 2020 года суд Центрального района отменил приказ Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. 

Автор: Инна Шемаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый художественный театр Челябинска одержал очередную победу на престижном международном фестив
21.06.2021

«Светлые души» НХТ получили высшую награду «У Троицы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил прививку от коронавирусн
Коронавирус
Коронавирус
21.06.2021

Губернатор Текслер привился от COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, в Челябинске прошел молодежный фестиваль «Де
21.06.2021

В Челябинске прошёл фестиваль «День видимости НАС*»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 22 июня 2021 года, – День памяти и скорби в Российской Федерации. Ровно 80 лет назад
21.06.2021

Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Цвиллинга дорожники вскрыли недавно уложенное покрытие. Фотографию в редакц
Дороги
Дороги
21.06.2021

В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дорожные службы Челябинска планируют возобновить полномасштабный ремонт на Комсомольском проспект
Общество

Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта

21.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет аст
Общество

В понедельник - День летнего солнцестояния

20.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 20 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
Общество

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

19.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в предстоящие
Общество

В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи

18.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет дорожного хозяйства Челябинска рассматривает возможность установки регулируемого пешеходн
Общество

В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход

17.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественные пространства Челябинска, благоустраиваемые по федеральной программе «Формирование со
Общество

В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств

17.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.06.2021 18:03

Анонсы событий и мероприятий на 22 июня

21.06.2021 17:49

Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась

21.06.2021 17:17

В Курчатовском районе подрядчикам грозит штраф за заросшие травой газоны

21.06.2021 17:04

В Челябинске градозащитники продолжают отстаивать «маленькую Баварию»

21.06.2021 16:53

«Светлые души» НХТ получили высшую награду «У Троицы»

21.06.2021 16:48

ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества

21.06.2021 16:42

В Челябинске появилось граффити с изображением российских спортсменов

21.06.2021 16:37

Южноуральцев приглашают на костюмированный карнавал на воде VIZ SUP FEST

21.06.2021 15:46

Губернатор Текслер привился от COVID-19

21.06.2021 15:22

В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу

21.06.2021 15:13

Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы

21.06.2021 14:58

В Челябинске прошёл фестиваль «День видимости НАС*»

21.06.2021 14:47

В центре Челябинска убрали елки из вазонов

21.06.2021 14:44

Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне

21.06.2021 14:27

В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают

21.06.2021 13:59

Ковид перенес еще одно массовое мероприятие в Челябинской области

21.06.2021 13:54

Россиян привьют повторно от covid-19

21.06.2021 13:53

Челябинец наказал ремнем девушек, громко куривших кальян

21.06.2021 13:22

Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления

21.06.2021 13:14

В Ленинском районе Челябинска погибли многолетние растения

21.06.2021 13:13

В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима

21.06.2021 13:06

«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров

21.06.2021 13:03

Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент

21.06.2021 12:47

Отсутствие камер видеонаблюдения не позволило полицейским Челябинска быстро найти вандалов

21.06.2021 12:46

Аномальная жара сорвала высадку однолетних растений в центре Челябинска

21.06.2021 12:28

В Челябинской области усовершенствуют законы для стимулирования инвесторов в сфере туризма

21.06.2021 12:17

В медучреждениях Челябинской области выросла интернет-активность

21.06.2021 12:03

В Магнитке придумали новый способ ремонта больницы – народные пожертвования

21.06.2021 11:47

В Челябинской области спрос на медицинских работников за два года вырос на 175%

21.06.2021 11:44

В Челябинской области впервые за два месяца отмечен рост числа пациентов, борюшихся с ковидом

21.06.2021 11:42

В мэрии Челябинска рассказали, когда подешевеют овощи

21.06.2021 11:41

Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги

21.06.2021 11:35

Мэр Котова задалась вопросом о маршрутах поливальных машин

21.06.2021 11:17

В Челябинске отремонтируют четыре трамвайных переезда

21.06.2021 11:16

Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта

21.06.2021 10:38

В Челябинской области вдвое снижена налоговая ставка по единому сельхозналогу

21.06.2021 10:26

Котова поручила продолжить дезинфицирующую обработку Челябинска

21.06.2021 10:13

КСП Челябинской области и СП РФ приступили к проверке ФОМС, больниц и страховых

21.06.2021 09:53

Освящен и заложен первый камень в основание храма в «Путинской» Розе

21.06.2021 09:20

В понедельник у православных – Духов день

20.06.2021 22:17

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра

20.06.2021 21:08

В понедельник в Челябинской области ясно и ветрено

20.06.2021 20:58

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня

20.06.2021 20:14

В понедельник - День летнего солнцестояния

20.06.2021 12:02

Медработники отмечают свой профессиональный праздник

20.06.2021 11:28

В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев

20.06.2021 11:16

Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала

19.06.2021 22:57

В ЮУрГУ стартует приемная кампания

19.06.2021 22:10

Храм в горбольнице №1 Челябинска обрёл голос

19.06.2021 20:40

Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду

19.06.2021 19:41

ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области

19.06.2021 14:15

В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания

19.06.2021 14:11

В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии

19.06.2021 13:53

Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области

19.06.2021 11:49

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

19.06.2021 11:45

В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100

19.06.2021 11:22

До октября фирменный поезд «Москва – Екатеринбург» будет доезжать до Челябинска

18.06.2021 21:30

В выходные в Челябинской области жара спадет, ветер усилится, местами дожди

18.06.2021 21:04

У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота

18.06.2021 20:43

Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня

18.06.2021 16:53

Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании

18.06.2021 16:46

УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске

18.06.2021 16:45

Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?

18.06.2021 16:37

В Челябинске перевернулось такси с пассажиром

18.06.2021 16:21

В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество

18.06.2021 16:15

Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске

18.06.2021 15:07

«Мы помним, мы гордимся»: в Челябинске стартовала акция «Земля доблести»

18.06.2021 15:04

Ростехнадзор назвал причину взрыва кислорода в больнице Челябинска

18.06.2021 14:45

В поселке Роза построят храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

18.06.2021 14:22

В Металлургическом районе Челябинска разрушается дорожный помощник слепых жителей

18.06.2021 14:21

В Челябинской области ковид вынудил перенести форум «Увильды»

18.06.2021 13:56

Прокуратура встала на защиту пострадавшей по вине властей водоохранной зоны озера Сунгуль

18.06.2021 13:33

Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд

18.06.2021 13:20

Семейный подряд: в Челябинске мать «страховала» сына, делавшего «закладки»

18.06.2021 13:12

Челябинская область готова оперативно развернуть новые госпитальные базы под ковид

18.06.2021 12:49

В Магнитогорске пернатый малыш «зацепил» своего спасителя

18.06.2021 12:43

В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело

18.06.2021 12:35

Театральные работники Челябинской области сыграют в мини-футбол

18.06.2021 12:13

Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина

18.06.2021 12:05

На Таганае иссякли два источника

18.06.2021 12:00

Магнитогорцы спасли женщину, уснувшую на надувном матрасе

18.06.2021 11:50

В Челябинской области растет суточная смертность от ковида

18.06.2021 11:22

В Tele2 рассказали, в чем секрет успеха компании

18.06.2021 11:01

В Магнитогорске в машине сгорел водитель

18.06.2021 10:44

В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции

18.06.2021 10:36

В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи

18.06.2021 10:25

Пушкин, Блок, Есенин: южноуральские заключенные зачитываются стихами

18.06.2021 10:20

В Челябинском городском бору за два года высадили более 36 тысяч саженцев

18.06.2021 10:13

Челябинец утонул в Абхазии

18.06.2021 10:09

Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги

18.06.2021 10:02

На челябинской аллее Славы стало на одну яблоню меньше

18.06.2021 09:57

 Два роддома Челябинска закрыты из-за ковида

18.06.2021 09:37

Можно ногу сломать: в центре Челябинска случился очередной опасный провал

18.06.2021 09:28

ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Челябинской области в 1,5 раза

18.06.2021 09:26

Назначена даты выборов депутатов Госдумы

18.06.2021 09:18

В Челябинске сгорели мусорные контейнеры

18.06.2021 09:07

Чудо как хороша: в Чурилово установили остановку, потрясшую людей

18.06.2021 09:00

АО «Челябинский цинковый завод» объявляет о выкупе собственных акций

18.06.2021 08:52

Челябинская область выполнила задание по призыву на 42 процента

18.06.2021 08:38

В Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте