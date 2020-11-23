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Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска снесла аварийный дом

Прокуратура Челябинска потребовала решить вопрос о сносе аварийного многоквартирного дома, расположенного по улице Октябрьской. Он был признан аварийным еще в 2014 году, но до сих пор стоит и давно стал пристанищем для бомжей и наркоманов.

Распоряжением администрации города Челябинска многоквартирный дом, расположенный по улице Октябрьской, 15 в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, после завершения в июне 2020 года мероприятий по переселению людей из аварийного жилого дома, чиновниками не были приняты меры к сносу здания, что позволяет посторонним лицам беспрепятственно находиться на данном объекте, создает угрозу для неопределенного круга лиц.

По выявленным нарушениям прокуратурой города главе города внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее у прокуратуры Челябинской области из-за аварийного дома в Челябинске, расположенного по улице Островского, 9 также возникли претензии к чиновникам администрации Челябинска.

При обследовании фасада дома были выявлены многочисленные следы разрушения штукатурного и окрасочного слоя до кирпичной кладки. С торца здания имеется трещина от первого этажа до кровли дома, на балконах второго этажа наблюдаются признаки разрушения, лестница подвального помещения деформирована, система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии, кровля здания протекает.

Администрацией Челябинска не обеспечен контроль за сохранностью помещений. Вопрос о признании жилых помещений непригодными, а дома аварийным и подлежащим сносу не решается.