Прокуратура требует привести в надлежащее состояние заброшенные теплицы Красноармейского района, арендаторы не слышат

Прокуратора Челябинской области обратилась в суд с исками о понуждении арендаторов земельных участков в Красноармейском районе устранить отходы производства. Тем временем, собственники продолжают свою деятельность на полях и не торопятся ликвидировать разрушенные теплицы.

В ходе прокурорской проверки были выявлены земельные участки, захламлённые отходами производства и потребления в виде разрушенных теплиц, состоящих сейчас из деревянных жердей и полиэтиленовой пленки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» собственниками и арендаторами земельных участков после прекращения деятельности по выращиванию овощей должны быть реализованы меры по очистке участков от отходов.

Но, судя по всему, арендаторы продолжают свою деятельность на полях. Вчера, 12 августа, состоялось выездное совещание рабочей группы Координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области, в ходе которого были осмотрены тепличные хозяйства вблизи территорий сельских поселений Озёрного и Лазурного Красноармейского района.

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Как рассказал по итогам встречи председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области, руководитель данной рабочей группы Михаил Махов, эксперты обнаружили на полях собранный урожай помидоров и огурцов, а также коробки с китайскими удобрениями и химикатами. Узнать состав химикатов не удалось из-за отсутствия стикеров на русском языке. А рабочий персонал и вовсе сбежал с полей.

«Арендатор, прибывший на место, утверждал, что земля в аренде, но документов на осуществление сельскохозяйственной деятельности и на землю предоставить не смог. Что интересно, по информации земельного комитета, данный участок выставлен на аукцион. На чьей стороне правда, станет ясно, когда документы будут у нас на руках», - сообщил Михаил Махов.

Экспертами также были отобраны пробы грунта из теплиц для проведения лабораторного анализа.

Михаил Махов также отмечает, что поля Сосновского и Красноармейского районов испытывают огромную нагрузку от китайских предпринимателей, выжигающих землю.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», проблема заброшенных теплиц в Красноармейском районе тянется из года в год. А сейчас разрушенные сооружения усугубляют пожароопасную обстановку. Районная прокуратура обещала принять меры прокурорского реагирования к собственникам земельных участков.