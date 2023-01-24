Прокуратура заставила ЧМК отремонтировать железнодорожный путь

В Челябинской области по требованию транспортного прокурора ПАО «Челябинский металлургический комбинат» произведен капитальный ремонт железнодорожного пути, принадлежащего заводу.

Челябинской транспортной прокуратурой установлено, что в нарушение требований закона ПАО «Челябинский металлургический комбинат» не обеспечено безопасное техническое состояние железнодорожного соединительного пути, что привело к сходу в ноябре 2022 года двух вагонов при маневрировании на путях необщего пользования, принадлежащих предприятию.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, транспортный прокурор внес директору общества представление, по результатам рассмотрения которого проведен капитальный ремонт соединительного пути.

По постановлению прокурора должностное лицо комбината, допустившее указанные нарушения, привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» в виде штрафа.