Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»

На территории Челябинской области стартовал второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021». Он пройдет с 15 по 24 ноября.

Основной целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди молодежи, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

«Сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы профилактики, также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления подростков, в развлекательных и досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача», - рассказали в региональном полицейском главке.

В ходе проведения операции в образовательных организациях будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.