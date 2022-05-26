Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион

В Челябинске состоится аукцион на благоустройство пруда в поселке Новосинеглазово.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, аукцион будет объявлен уже на следующей неделе. Работа над конкурсной документацией к настоящему моменту завершена.

Челябинские власти выражают уверенность, что после реконструкции новосинеглазовский водоем станет не менее популярным, востребованным местом отдыха, чем, например, «Девичьи слезы» или пруд в Чурилово.

Уверены, что после реконструкции он станет не менее популярным местом отдыха, чем пруд «Девичьи слёзы» или пруд в Чурилово.

В мэрии напомнили, что в последние годы в столице Южного Урала впервые были благоустроены городские пруды и карьеры, в том числе два вышеназванных, а также пруд на «Станкомаше».