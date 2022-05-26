26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
26.05.2022
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
26.05.2022
Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений
26.05.2022
Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион
26.05.2022
Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты
26.05.2022
Российские ИТ-компании временно освободят от налога на прибыль
Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022