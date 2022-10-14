14.10.2022
Заключенные из Челябинской области собираются в зону СВО
14.10.2022
Психотренинг проведет актер Андрей Заостровский
14.10.2022
Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
Психотренинг проведет актер Андрей Заостровский
В Камерном театре все желающие смогут научиться правильно ссориться
20.04.2022
Челябинский «Сын» будет покорять Санкт-Петербург
16.11.2021
В Камерном театре Челябинска поселился «Мелкий бес»
15.10.2021
Для зрителей двух театров Челябинска QR-код отменён
11.10.2021
Южноуральцам предлагают «сыграть жизнь»
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022