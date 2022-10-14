Психотренинг проведет актер Андрей Заостровский

Челябинский камерный театр продолжает серию мастер-классов по психологии отношений. 17 октября темой встречи станет "Анатомия конфликта".

Участники встречи узнают как пройти через конфликт с партнёром, не разрушив отношения.

В роли коуча выступит актер и хореограф Камерного театра Андрей Заостровский, который к тому же является профессиональным практикующим психологом.

«Задача мастер-класса не только понять, как мы поступаем во время ссоры и почему, но главное - сформировать навыки поведения в конфликтной ситуации. Попутно рассмотрим новые ракурсы взаимодействия с партнерами», - рассказал Андрей Заостровский.

Иллюстрацией теоретической части станут видеоматериалы, закрепить материал участники смогут в упражнениях и в ходе интерактива, также коуч ответит на все вопросы.

Начало в 18.30 по адресу ул. Цвиллинга,15, вход 500 рублей.