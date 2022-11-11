Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию

В Челябинске пять школьных стадионов обновили благодаря денежным средствам, выделенным областным правительством по программе инициативного бюджетирования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, спортивные площадки были отремонтированы в 68-й, 121-й, 153-й и 154-й школах, а также в лицее №148.

Учеников школы №68 по улице Агалакова теперь радует современный спортивный комплекс, появившийся вместо заросшего травой, разбитого поля: футбольное поле, игровая зона, силовые тренажеры, беговые дорожки и площадки для баскетбола и волейбола.

В школе №121 по улице Плеханова отремонтировали стадион общей площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров. Здесь обустроены площадки для мини-футбола и баскетбола, беговая дорожка, а также установлены уличные тренажеры.

«В качестве основы на всех стадионах использовали мягкое бесшовное наливное покрытие на основе резиновой крошки, которое идеально подходит для спортивных тренировок», - рассказали в администрации Челябинска.