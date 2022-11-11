11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
11.11.2022
В Златоусте расследуют смертельное падение грузовика на рабочих в траншее
10.11.2022
В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель
10.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)
10.11.2022
В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
Средства на реализацию проектов направила область
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
16.09.2022
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022