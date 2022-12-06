06.12.2022
«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки
06.12.2022
Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска
06.12.2022
Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты
06.12.2022
В Магнитогорске наградили волонтеров
06.12.2022
Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника
06.12.2022
В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
06.10.2021
«Пятёрочка открыла «Академию кухни»
17.09.2021
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022