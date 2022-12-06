«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки

«Пятерочка» готова помочь южноуральцам с подарками для своих близких. Торговая сеть подготовила для своих гостей порядка пяти тысяч подарков.

Торговая сеть «Пятёрочка» вновь радует своих покупателей неожиданными сюрпризами. Накануне Нового года посетители магазинов могут неожиданно стать обладателями смартфона, смарт-часов, пылесоса, мясорубки и другой полезной в хозяйстве бытовой техники.

«У нас подарки и призы – подарим их от всей души!» - таким девизом в этом году вооружилась «Пятёрочка». Торговая сеть готова отдать своим гостям около пяти тысяч призов, среди которых цифровая и бытовая техника.

Первый сюрприз – это получение скретч-карты на кассе за определенную сумму в чеке. Под ее защитным слоем указан промокод, который дает возможность получить различные подарки. Второй сюрприз – каждый покупатель, при условии регистрации чека на определенную сумму на сайте Пятерочки, сможет участвовать в получении ценного приза - смартфона, смарт-часов, пылесоса, мясорубки и другой полезной в хозяйстве бытовой техники-более двадцати различных наименований призов. Всю информацию о подарках и способах их получения можно узнать в личном кабинете на сайте Пятёрочки после регистрации чека.