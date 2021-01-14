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В Новый год с новым слоганом

«Пятёрочка» ждет в гости каждый день

Торговая сеть «Пятёрочка» в наступившем году реализовывает новую концепцию, в рамках которой представляет новый слоган компании - «Ждём в гости каждый день».

Сеть магазинов «Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновлённые магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети. Ключевые обещания бренда – свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе – теперь резюмируются в слогане «Ждём в гости каждый день», который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

«Пятёрочка» подчёркивает, что в магазинах ко всем покупателям - от пожилых людей и рачительных хозяек до молодёжи и деловых людей, которые ценят практичность, время и комфорт - относятся, как к гостям, ждут их снова и снова. Магазины меняются. Увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлаждённого мяса и рыбы. Свежесть и качество продуктов остаются приоритетом, но сеть старается дать ещё немного больше.

Будь то горячая выпечка и свежесваренный кофе, новая идея для ужина, небольшой сюрприз для детей или просто хорошая скидка на нужный товар. В торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно. В магазинах гостей встречает дружелюбный, всегда готовый прийти на помощь персонал.