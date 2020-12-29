Может ли телега бежать впереди лошади? Областной Минздрав объявил конкурс по спорному участку в бору

Под занавес года в Челябинскую область придут морозы

Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы

Работа челябинского транспорта в праздничные дни

В последний день уходящего года, 31-го декабря, общественный транспорт Челябинск будет работать по расписанию рабочего дня. Автобусы частных перевозчиков завершат свою работу на линии к десяти вечера.

Как сообщает управление транспорта Челябинска, в праздничный день автобусы 64-го маршрута «Автобусный парк – железнодорожный вокзал» пустят в дополнительные рейсы.

От автобусного парка припозднившиеся горожане смогут отправиться в поездку в 22 часа 35 минут и в 23 часа 30 минут. От ж/д вокзала – в 23 часа 30 минут и в 00 часов 30 минут.

В период с первого по десятое января автобусы маршрутов №16 «ЧМК - ЮУрГУ», №33 «Железнодорожный вокзал - Челябрыба», №48 «Теплотехнический институт - поселок Керамический» будут работать по особому расписанию. Остальные автобусные маршруты – по расписанию выходного дня.

Трамваи первого и второго января будут работать в столице Южного Урала с увеличением интервалов движения. Данный электротранспорт будет выходить на линию реже, чем в выходные дни, на 20 процентов.

Челябинские троллейбусы в первый день нового года будут возить пассажиров вдвое реже, чем в обычные выходные. Второго января число троллейбусов на маршрутах увеличится до 70-ти процентов.

С третьего января городской электротранспорт начинает работать согласно расписанию выходного дня.

С подробным расписанием городского транспорта ближе к новогодним каникулам можно будет ознакомиться здесь.

Информацию о том, как будут работать в январские каникулы челябинские маршрутки, в управлении транспорта обещали предоставить позднее.