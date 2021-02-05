Почти девять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

Работающие в «красной зоне» врачи Челябинска получили «Патриаршую благодарность»

Сотрудники челябинской областной больницы №3 впервые получили медали «Патриаршая благодарность» за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, который они вносят по сей день начиная с середины апреля ушедшего года.

Награды медикам южноуральской столицы вчера, четвертого февраля, в торжественной обстановке вручил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, зачитывая решение патриарха каждому сотруднику.

Первосвятительской награды удостоены семь медиков. Все они трудятся в областной клинической больнице №3. Это главврач Михаил Вербицкий, заместитель главного врача Татьяна Голощапова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Михаил Гаврилов, заведующая пульмонологическим отделением №3 Елена Лозовая, заведующая пульмонологическим отделением №2 Светлана Кочеткова, заведующая пульмонологическим отделением №1 Надежда Соколова и заведующая приемно-сортировочным отделением Арина Орлова.

Главный врач ОКБ-3 Михаил Вербицкий признался, что в медицинском учреждении не ожидали, что такой наградой будет отмечен труд, которым сотрудники больницы занимаются практически круглосуточно.

«Это действительно Божие дело, которому мы посвящаем всю жизнь – возвращать людям здоровье, беречь их здоровье. С Божьей помощью, я думаю, мы справимся с этим заболеванием. И сейчас мы видим результаты и нашего труда: эпидемия идет на спад, больных становится меньше. Большое спасибо нашей Церкви, что отметила наш труд», – сказал Михаил Вербицкий.

Заведующая пульмонологическим отделением №2 Светлана Кочеткова сразу же заметила своих бывших пациентов. Весной большинство больных попадали в стационар на улице Островского, и Светлане Александровне пришлось лечить нескольких челябинских священнослужителей.

«Более 20 человек, связанных с Челябинской епархией, по моим самым скромным подсчетам, прошло через отделение пульмонологии №2. Очень радостно и волнительно видеть среди присутствующих сегодня своих бывших пациентов. Радостно видеть их в добром здравии. Общаться в условиях больничной палаты - это одно, а видеть их «в строю» - приятно вдвойне», - поделилась Светлана Кочеткова.

Бывший пациент больницы, клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Андрей Григорьев рад, что в числе награжденных оказалась Елена Лозовая.

«Я очень благодарен Елене Владимировне за все, что она сделала. Болезнь серьезная, и когда благодаря заботе врачей начинаешь чувствовать себя лучше, то понимаешь, что оказался в надежных руках», – отметил священнослужитель.

Как отмечает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, это только первое подобное мероприятие - к награде представлены и другие медработники, списки которых уже отправлены в Патриархию.

«Подобные награждения проходят и в других епархиях нашей Церкви. Сегодня мы наградили врачей больницы №3, но нам предстоит еще наградить других врачей других медицинских учреждений Челябинска и области, которые самоотверженно трудились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Врачам снова и снова желаю сил, здоровья и духовных сил, которые необходимы в их труде. Пускай Господь им помогает, а я сам, и все мы, православные христиане, сейчас особенно усердно молимся, чтобы Господь врачам помог и прекратил это новое поветрие. И я надеюсь, что в самое недалекое время мы вернемся к прежней нашей жизни», – сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

В память о важном событии владыка подарил каждому доктору икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

СПРАВКА

Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской Православной Церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и надпись: «Благословляю и благодарю».

Эта награда вручается за понесенные труды и заслуги перед православием, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.