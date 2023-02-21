Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»

Сотрудники Челябинского цинкового завода вошли в число победителей XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года», организованного Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», конкурс определяет лучших специалистов инженерных направлений по 51 номинации в двух версиях: «Профессиональные инженеры» – для сотрудников, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» – для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно.

Выбор победителей проходит в два тура. В предварительном этапе участвовало более 70 тысяч человек из 55 регионов России. По итогам первого тура в финал вышли более тысячи кандидатов.

Начальнику инженерного центра ЧЦЗ Максиму Варганову присвоено звание «Профессиональный инженер России», а по версии «Инженерное искусство молодых» лауреатом конкурса стал ведущий инженер-технолог бюро по реконструкции и новой технике Челябинского цинкового завода Михаил Бошняк.

По словам технического директора Челябинского цинкового завода Федора Головко, уровень конкурентоспособности любого предприятия зависит, в первую очередь, от качества подготовки инженерных кадров, поэтому завод старается создать все условия для развития научно-технического потенциала своих сотрудников. Победой в престижном конкурсе специалисты ЧЦЗ в очередной раз доказали свой профессионализм и умение решать сложные технические задачи. Имена победителей будут внесены в Реестр профессиональных инженеров России, также им будет присвоено звание «Профессиональный инженер России» сроком на пять лет.

«Инженер года» – признанная в профессиональном сообществе премия, основными задачи которой являются выявление инженерной элиты и популяризация труда инженеров.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.