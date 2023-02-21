21.02.2023
Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
21.02.2023
В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
21.02.2023
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
21.02.2023
С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023