Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол

Сотрудники завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») провели соревнования в быстроте, ловкости и точности бросков по правилам уличной игры – стритбола.

В нашей стране стритбол – довольно молодой вид спорта, играть в него начали в середине 90-х годов прошлого века. С 2003 года чемпионаты стали проходить ежегодно. Олимпийским вид стал в 2020 году, когда его впервые включили в программу летних игр в Токио.

В отличие от классического баскетбола, соперничающие команды играют в формате 3 на 3. Игра ведется в одну корзину, длится 20 минут, а команда-победитель должна набрать 16 очков. Размер площадки составляет ровно половину баскетбольной, соответственно кольцо тоже одно.

За право обладать титулом победителя в турнире приняли участие две команды – сотрудников кузнечного-прессового и механообрабатывающего цехов предприятия. По итогам соревнования победа у команды кузнечно-прессового цеха, они же стали самыми точными в конкурсе по штрафным и трехочковым броскам. В меткости отличился нагревальщик металла Максим Чернышев. Победителям вручили грамоты и денежные подарки.