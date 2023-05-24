Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел семинар с участием одного из ведущих в SMM экспертов-практиков.

Мероприятие для работодателей региона было организовано по инициативе общественного комитета ЮУТПП по информации и рекламе. Обсуждали многое – от трендов и репутации в соцсетях до рекламных инструментов и собственного опыта компаний.

Как отмечают в пресс-службе Союза «Южно-Уральская ТПП», многие компании используют социальные сети лишь для продвижения своего бренда. А между тем, соцсети являются также эффективным инструментом для подбора персонала.

«Фундамент рабочей силы рынка труда сегодня – это миллениалы и поколение Z, значительная часть жизни которых происходит в социальных сетях, в том числе поиск новых возможностей трудоустройства. Поэтому в процессе подбора персонала для своих компаний именно соцсети могут стать широким полем деятельности для огромного числа работодателей», - отметил спикер семинара, автор курсов по SMM и IT, соучредитель SММ-агентства «Символ роста» Сергей Полторак.

Чтобы усилить интерес соискателей и взаимодействие с потенциальными кандидатами, необходимо, по словам эксперта, учитывать ряд важных аспектов.

Во-первых, общую настороженность аудитории. Выстроить доверие помогают официальные сайты и страницы в соцсетях, где заявку на трудоустройство можно сделать безопаснее, чем на сторонних ресурсах с вакансиями.

Во-вторых, очень важно, чтобы в информационном шуме была возможность появляться в фокусе внимания соискателей. И соцсети в этом существенно помогают: их настройки позволяют точечно привлекать конкретных людей. По крайней мере, возникать в поле их зрения.

Далее – коммуникации. Сам по себе официальный портал бренда не всегда является для соискателя ценным ресурсом, зачастую он теряется в общем потоке информации, поэтому стоит делать ставку на коммуникации – вести диалог, привлекать к мероприятиям, приглашать в офлайн-формат.

Есть и другие важные аспекты взаимодействия работодателей с потенциальными кандидатами, о которых эксперт рассказал на обучающем семинаре. Он поделился также партнерским опытом своей компании по привлечению сотрудников на производство на примере одного из крупнейших предприятий Челябинской области.

«В современных реалиях остро прослеживается тенденция ограниченного количества как квалифицированных, так и низкоквалифицированных кадров в сегменте рынка соискателей. На семинаре были рассмотрены актуальные проблемы рынка и предложены современные инструменты для их решения. Вопрос поиска кадров рассматривали не только по направлению HR, но и с учетом общей концепции развития организации. Так, для соискателя могут быть прекрасные условия, но при этом никто не будет знать о самой организации (основное направление, где находится и т.д.). Предложенные в рамках семинара инструменты представляют отработанный алгоритм по расширению спектра поиска потенциальных сотрудников, а также акцентируют внимание на необходимости развития бренда организации», - поделилась впечатлениями одна из участниц семинара, начальник отдела продаж ООО Завод «ТОМИР» Екатерина Разинова.

Модератором мероприятия выступила председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «Урал-Пресс-Информ» Евгения Машенцева. Она подчеркнула, что при подготовке обучающих семинаров комитет ориентируется на пожелания участников, поэтому любой актуальный для них вопрос, поступивший в адрес организаторов, может стать темой одного из следующих мероприятий.

Евгения Машенцева добавила, что при вступлении в члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты предприятия и организации получают солидный набор преференций на услуги для бизнеса (а их в палате около 200!), а также получают другие преимущества. От имени актива ЮУТПП она пригласила компании к более тесному взаимодействию с бизнес-сообществом.