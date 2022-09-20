Ради новой дороги: в Челябинске закрывают подъезд к 51-й школе

В Челябинске для автомобилистов закрывают подъезд к школе №51 в Ленинском районе – со стороны Агалакова, в рамках строительства дороги по данной улице.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение транспорта по данной улице, между домами №42 и №48, закрыли с полудня вторника, 20-го сентября. Откроют проезд для автомобилистов после восьми вечера 20-го октября – через месяц. В зону ограничения попал и подъезд к вышеназванному учебному заведению.

С полудня 26-го сентября и до восьми вечера 12-го октября прекращается движение транспорта по улице Агалакова в районе дома №5 по улице Прохладной.

«Для водителей будут обеспечены схемы объезда. Просим обращать внимание на информационные аншлаги и планировать свои маршруты. Приносим свои извинения за временные неудобства», - отмечают в мэрии.

Напомним, о начале долгожданного строительства дороги по улице Агалакова глава Челябинска Наталья Котова сообщила в своем телеграм-канале 23-го августа текущего года.

Первые 600 метров новой дороги - между Гранитной до Бобруйской - построят в этом году, в 2023-м будут завершены работы на всей протяженности Агалакова - до улицы Гагарина.

Параллельно ведется работа над проектом строительства в Ленинском районе дорог по улицам Гранитной и Бобруйской. Сразу после положительного заключения Госэкспертизы, городские власти объявят торги по выбору подрядчика.

Так как рядом находится парк «Плодушка», все работы синхронизированы таким образом, чтобы его тропиночная сеть хорошо, грамотно сочеталась с улично-дорожной, чтобы было красиво и удобно.