Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого декабря, в Тракторозаводском районном суде Челябинска принимается решение об из
07.12.2022

Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого декабря, одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение (изложение). В Челябинск
07.12.2022

Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, темы для южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует в прямом эфире поговори
07.12.2022

Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Здание долгожданной школы № 16 на 1000 мест в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Ч
06.12.2022

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, шестого декабря, и до конца текущей недели трамваи не будут ходи
06.12.2022

На путях по Новороссийской продолжаются технологические работы

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

В Магнитогорске развивается дворовый футбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.12.2022

Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
ЮУрГУ
ГРЦ Макеева
Общество
07.12.2022 11:32
Фото: ЮУрГУ

Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых

Яркое событие в мире науки собрало в сочинском «Сириусе» тысячи человек

Южно-Уральский государственный университет принял участие во II Конгрессе молодых ученых, объединившем свыше трех тысяч участников из 77 регионов России и сорока стран мира.

Разработки ученых ЮУрГУ можно было увидеть на выставке «Территория НОЦ: кооперация науки и производства», где были представлены экспонаты 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты».

«Разработки молодежного конструкторского бюро ЮУрГУ представлены на Конгрессе молодых ученых, который проходил на базе «Сириуса» с первого по третье декабря. Решения ученых ЮУрГУ не оставляют равнодушными даже самых «изысканных» экспертов отечественной науки и образования. В целом делегация нашего университета выстроила плодотворную дискуссию с разными потенциальными партнерами, представляющими наукоемкий бизнес, ведомства, соседние и новые субъекты страны», - отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

На стенде Уральского НОЦ был представлен демонстратор двигательной установки с охлаждаемым центральным телом на газообразных компонентах топлива кислород-водород. Он предназначен для отработки одной из ключевых технологий, необходимой для создания полностью многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Над проектом работают ЮУрГУ, ГРЦ имени Макеева (Миасс), и АО «НИИМаш» (Нижняя Салда).

Посетители выставки также могли увидеть пленки и тарелки из биоразлагаемых материалов, которые создают в лаборатории пищевых и биотехнологий, и макет гидроцилиндра с гидростатическим направляющими, являющийся частью следящего гидропривода, создаваемого учеными ЮУрГУ совместно с Уральским инжиниринговым центром.

У молодых ученых ЮУрГУ на Конгрессе была насыщенная программа. Они приняли участие в сессиях, дискуссиях и круглых столах, отмечают в пресс-службе вуза.

ЮУрГУ
ГРЦ Макеева
Новости по тегу: ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.11.2022

Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2022

ЮУрГУ представит проекты НОЦ Урал на Конгрессе молодых ученых в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.11.2022

Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.11.2022

Археологи Челябинской области исследуют первый геоглиф

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области (и всей России) теперь могут писать письма своим близким, участвующим
Общество
Спецоперация на Украине

Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

06.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы возмущены сносом стены аварийного дома на улице Мира, 102 в Металлургическом районе, гд
Общество

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, третьего декабря, вместе со всей страной отмечает День Неизвестного солдата.
Общество

Челябинск почтил память Неизвестного солдата

03.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого декабря 2022 года выросли на девять процентов тарифы на коммунальные услуги. В Челябинс
Общество

Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года

02.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи.  Все машины - о
Общество

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи

01.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске главный инженер больницы и индивидуальный предприниматель подозреваются в даче и пол
Происшествия

В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке

30.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого декабря, в Тракторозаводском районном суде Челябинска принимается решение об из
07.12.2022

Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого декабря, одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение (изложение). В Челябинск
07.12.2022

Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, темы для южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует в прямом эфире поговори
07.12.2022

Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Здание долгожданной школы № 16 на 1000 мест в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Ч
06.12.2022

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, шестого декабря, и до конца текущей недели трамваи не будут ходи
06.12.2022

На путях по Новороссийской продолжаются технологические работы

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.12.2022 11:53

Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области

07.12.2022 11:42

Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца

07.12.2022 11:36

В Магнитогорске развивается дворовый футбол

07.12.2022 11:32

Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых

07.12.2022 11:21

Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, темы для южноуральцев

07.12.2022 11:06

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

07.12.2022 11:01

ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран

07.12.2022 10:56

Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке

07.12.2022 10:27

Бутлегеры задержаны в Челябинске

07.12.2022 09:41

Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы

06.12.2022 18:17

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое

06.12.2022 18:09

Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений

06.12.2022 18:00

Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления

06.12.2022 17:52

В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

06.12.2022 17:50

В Челябинске снесены ларьки-нелегалы

06.12.2022 17:38

Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)

06.12.2022 17:33

Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой

06.12.2022 17:04

Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске

06.12.2022 16:48

«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки

06.12.2022 16:40

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся

06.12.2022 16:06

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут

06.12.2022 15:58

Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО

06.12.2022 15:54

Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области

06.12.2022 15:08

Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска

06.12.2022 14:57

Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты

06.12.2022 14:48

В Магнитогорске наградили волонтеров

06.12.2022 14:42

Где в Москве выгодно купить комод?

06.12.2022 14:40

На трассе М-5 массовые аварии фур

06.12.2022 14:33

Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске

06.12.2022 14:21

Депутаты Магнитогорска сохранили льготы для детей

06.12.2022 14:17

Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела

06.12.2022 14:05

Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит

06.12.2022 13:43

Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске

06.12.2022 13:37

Бюджет Магнитогорска прирастет на 1,5 миллиарда

06.12.2022 13:34

Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника

06.12.2022 13:13

В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

06.12.2022 13:00

Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области

06.12.2022 12:54

Утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ: изучаем штрафы

06.12.2022 12:28

Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

06.12.2022 12:13

В администрацию Карабаша нагрянули ревизоры

06.12.2022 12:11

На ММК открывается школа российских коксохимиков

06.12.2022 12:07

Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса

06.12.2022 11:49

В Челябинске выявлено сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота

06.12.2022 11:43

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

06.12.2022 11:22

В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение

06.12.2022 11:13

Декретный отпуск для мужа

06.12.2022 11:03

В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства

06.12.2022 10:48

Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья

06.12.2022 10:40

В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим

06.12.2022 10:27

Авария в Челябинске унесла жизни двух человек

06.12.2022 09:37

В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов

06.12.2022 09:27

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%

05.12.2022 21:31

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду

05.12.2022 21:25

Во вторник в Челябинской области – морозы, местами туманы

05.12.2022 21:16

Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)

05.12.2022 20:21

Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска

05.12.2022 18:11

Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России

05.12.2022 17:24

Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге

05.12.2022 17:13

Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам

05.12.2022 16:58

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

05.12.2022 16:47

Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска

05.12.2022 16:33

В Челябинске будут судить наемного убийцу

05.12.2022 16:24

Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи

05.12.2022 16:04

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска

05.12.2022 15:53

Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета

05.12.2022 15:39

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022 15:32

Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы

05.12.2022 15:16

Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум

05.12.2022 14:07

Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ

05.12.2022 14:01

Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло

05.12.2022 12:53

В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших

05.12.2022 12:40

В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»

05.12.2022 12:32

Заливка всех челябинских кортов завершится восьмого декабря

05.12.2022 12:20

Новое назначение в администрации Челябинска

05.12.2022 12:14

Челябинцев приглашают к созданию оригинального новогоднего транспорта

05.12.2022 12:06

После взрывов газа в Ярославле и Нижневартовске Котова поручила усилить работу с населением

05.12.2022 11:56

В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН

05.12.2022 11:26

Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов

05.12.2022 11:22

В Челябинске выбирают места для елочных базаров

05.12.2022 11:05

В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов

05.12.2022 10:56

Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью

05.12.2022 10:42

Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель

05.12.2022 10:26

Снегопад продолжится в понедельник, морозы – по четверг

05.12.2022 01:49

В Челябинске освятили центральный крест и купол храма Александра Невского

05.12.2022 01:25

В понедельник в Челябинской области – ветрено и сыро

05.12.2022 01:10

Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)

04.12.2022 21:13

Сегодня - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

04.12.2022 17:52

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 28.11.2022 по 04.12.2022)

04.12.2022 17:16

Челябинская хоккеистка разбила все стереотипы 

04.12.2022 15:46

Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста

04.12.2022 14:52

Жительница Коркино случайно заперла в автомобиле своего 1,5-годовалого малыша

04.12.2022 13:52

Сегодня активизируется мощный метеорный поток Геминиды

04.12.2022 12:50

В Челябинской области растет число заболевших ковидом

04.12.2022 12:26

В Челябинской области профицит продовольствия: Алексей Текслер подвел итоги года в агропроме и наградил передовиков

04.12.2022 02:09

Челябинская область помогает восстанавливать храм в Волновахе ДНР

04.12.2022 01:25

В воскресенье православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

04.12.2022 00:50

В субботу «Снегирь» вновь начал доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

03.12.2022 19:39

В Ленинском районе Челябинска в воскресенье закроют движение трамваев

03.12.2022 17:06

В Челябинске стартовала Неделя звезд хоккея

03.12.2022 16:05

Творчество художественных династий увидят челябинцы