Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых

Южно-Уральский государственный университет принял участие во II Конгрессе молодых ученых, объединившем свыше трех тысяч участников из 77 регионов России и сорока стран мира.

Разработки ученых ЮУрГУ можно было увидеть на выставке «Территория НОЦ: кооперация науки и производства», где были представлены экспонаты 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты».

«Разработки молодежного конструкторского бюро ЮУрГУ представлены на Конгрессе молодых ученых, который проходил на базе «Сириуса» с первого по третье декабря. Решения ученых ЮУрГУ не оставляют равнодушными даже самых «изысканных» экспертов отечественной науки и образования. В целом делегация нашего университета выстроила плодотворную дискуссию с разными потенциальными партнерами, представляющими наукоемкий бизнес, ведомства, соседние и новые субъекты страны», - отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

На стенде Уральского НОЦ был представлен демонстратор двигательной установки с охлаждаемым центральным телом на газообразных компонентах топлива кислород-водород. Он предназначен для отработки одной из ключевых технологий, необходимой для создания полностью многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Над проектом работают ЮУрГУ, ГРЦ имени Макеева (Миасс), и АО «НИИМаш» (Нижняя Салда).

Посетители выставки также могли увидеть пленки и тарелки из биоразлагаемых материалов, которые создают в лаборатории пищевых и биотехнологий, и макет гидроцилиндра с гидростатическим направляющими, являющийся частью следящего гидропривода, создаваемого учеными ЮУрГУ совместно с Уральским инжиниринговым центром.

У молодых ученых ЮУрГУ на Конгрессе была насыщенная программа. Они приняли участие в сессиях, дискуссиях и круглых столах, отмечают в пресс-службе вуза.