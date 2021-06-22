Рецензия на перформанс mini театра «Тела Платона»

«Тела Платона» – это эксперимент, перформанс mini театра, в основе которого лежит третья часть тетралогии диалогов Платона «Пир», посвященная проблеме и сущности любви. Авторами перформанса являются mini театр, Екатерина Галанова, Анна Каймашникова, Алиса Бутасова и группа шальφеи.

Один из участников беседы в «Пире» Эриксимах высказывает свою мысль о том, что в основе любви лежит гармония: «Гармония возникает из звуков, которые сначала различались по высоте, а потом благодаря музыкальному искусству друг к другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только оттого, что один звук выше, а другой ниже. Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие…». Именно эта концепция лежит в основе перформанса mini театра.

Импровизируя, музыкальная группа шальφеи, танцоры и актеры пытаются достичь той самой гармонии, о которой говорил Эриксимах. Интересно наблюдать, как из Хаоса звуков, движений посредством стремления почувствовать друг друга рождается сама любовь – к своему партнеру, к людям, к зрителям, к искусству. Единственное срежиссированное в театре – это тексты актеров. Все остальное, что происходило в маленьком пространстве mini театра – это в моменте, здесь и сейчас, с помощью импровизации и эксперимента познать любовь.

Отдельное внимание хочется уделить группе шальφеи, которая так искусно соединила древние магические, шаманские мотивы со звучанием современных электронных инструментов. И в этом заключается сущность самого диалога о любви в его бесконечности, поскольку тема любви – это вечная тема. Поэтому диалог этот восходит из древности и будет продолжаться нашими потомками.

Хореограф Екатерина Галанова, не останавливаясь, на протяжении всего часа перформанса с помощью пластики своего тела пыталась почувствовать и выразить в танце текст актеров и звуки музыки. Актеры, к слову, тоже присоединялись к Екатерине Галановой. Видно было, что для них это настоящая практика по раскрытию себя, собственному раскрепощению и поиску себя в танце, нужно было почувствовать малейший импульс тела и дать ему продолжение в виде движения.

Вернемся же к самой сути диалогов Платона – это рассуждения, беседа философов, поэтов, писателей о разных явлениях. В перформансе mini театра за основу взята речь Аристофана, другие точки зрения диалогов были опущены. Помета «по мотивам» развязывает руки участникам перформанса в интерпретации произведения Платона. И понятно обоснование выбора именно этой речи: она актуальна и наиболее распространена.

В речи Аристофана высказывается идея о том, что раньше существовали люди не двух полов, а трех. Третий объединял в себе признаки и женского, и мужского рода, а назывались такие люди – андрогины. Позднее Зевс разделил их, с тех пор они пытаются найти свою вторую половину, снова стать целостными. Также Аристофан размышлял о гетеросексуальных отношениях и гомосексуальных, эта проблема также получает новое звучание в современном мире.

Опустив речи других участников «Пира», mini театр выбросил саму функцию диалога Платона. Ведь их основная идея и заключается в том, что существуют разные мнения, концепции о происхождении любви, ее видах. Но, как уже было отмечено, возможно поэтому перформанс и имеет помету «по мотивам». Хотя, конечно, подразумевается, что и сам зритель становится участником диалога.

Посетить перформанс однозначно стоит. Это возможность окунуться не только в собственные мысли о многообразии форм любви, навеянных экспериментом mini театра. Но и в саму мифологию Древней Греции, где из Хаоса звуков и движений рождается искусство. Ведь как говорил Сократ в своей речи в «Пире», «любовь – это стремление к бессмертию», а любое рождение – это путь к бессмертию.