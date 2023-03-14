14.03.2023
В отношении одного из начальников «Новатэк – АЗК» возбуждено уголовное дело.
14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
Региональное СУ СКР подписало договор с Юридическим институтом ЮУрГУ
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
28.02.2023
ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
12.01.2023
В больнице скончалась несовершеннолетняя жертва массовой аварии на М-5
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023