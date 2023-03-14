Региональное СУ СКР подписало договор с Юридическим институтом ЮУрГУ

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Петр Решетников и и.о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер заключили договор о проведении программы практической подготовки студентов Юридического института ЮУрГУ «Профессия следователь».

Как сообщили в СУ СКР региона, в ходе данной программы сотрудники следственного управления прочтут лекции студентам по вопросам теории и правоприменения, проведут практические занятия по темам: процессуальный порядок и криминалистическое сопровождение предварительной проверки сообщения о преступлении, использование специальных знаний в расследовании преступлений, расследование преступлений в цифровой среде.