Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»

Сотрудники главного контрольного управления Челябинской области во главе с начальником Дмитрием Агеевым присоединились к международной акции «Сад памяти».

Совместно с представителями других ведомств и организаций под руководством сотрудников главного управления лесами региона ревизоры высадили на территории городского бора 11,5 тысячи сосновых саженцев.

Восстановление леса проводится на участке, где когда-то были пожары. Сосны высаживают в рамках патриотической акции «Сад памяти», которая проводится с 29 апреля и завершится 22 июня 2021 года.

Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.