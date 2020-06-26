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Режим превентивной изоляции в соцучреждениях Челябинской области продлили до середины июля

Общество
Сегодня, 13:20
Автор: 
Любовь Юрина

Режим превентивной изоляции, введенный в социальных учреждениях Челябинской области месяц назад, продлится еще, как минимум, до середины июля. Вполне вероятно, он будет продлен и дальше.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию.

Сотрудники вместе с проживающими живут в учреждениях по сменам продолжительностью 14 дней. Завершено уже четыре смены и было принято решение организовать две смены.

«В социальных учреждениях состоятся пятая и шестая смена превентивной изоляции, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» министр социальных отношений области Ирина Буторина. -Мы однозначно не планируем завешать превентивную изоляцию до 15 июля».

Перед заходом на смену сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить заболевание внутри учреждения.

После 15 июля будут принято решение о поэтапном выходе или продлении данного режима. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, уточнила министр.

Детские муниципальные учреждения не отправлялись на изоляцию, они соблюдают стандартный режим карантина.

Сотрудники соцучреждений, работающие в условиях превентивной изоляции, получают специальные надбавки из федерального и регионального бюджетов. Изначально их предполагалось выплачивать в течение трех месяцев – за апрель, май и июнь. На днях президент Владимир Путин принял решение о продлении федеральных доплат работникам социальных учреждений еще на два месяца – с 15 июля до 15 сентября 2020 года.

Из областного бюджета, по решению губернатора Алексей Текслера, сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую региональную выплату в размере 17 тысяч рублей. Размер доплат не зависит от занимаемой должности.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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