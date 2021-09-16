Результаты реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске оценил зам Котовой

Первый этап реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске подходит к завершению.

Напомним, в текущем году в рамках реализации инициативных проектов работы по благоустройству проводились на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева.

Результаты благоустройства сегодня, 16-го сентября, оценили заместитель главы Челябинска Александр Астахов, глава Советского района Владислав Макаров, представители комитета дорожного хозяйства, управления ЖКХ, подрядная организация, осуществлявшая здесь работы.

Как сообщает администрация Советского района, на данный момент на вышеназванном участке пешеходной зоны заменено разрушенное асфальтовое покрытие (на бесфасочную плитку), демонтированы старые фундаменты ВНО, восстановлены газоны, смонтированы новые пандусы и лестницы.

«К некоторым участкам тротуаров и элементам благоустройства есть определенные претензии, которые подрядчик должен устранить до конца сентября», - отметили в районной администрации.

В октябре на улице Свободы будут установлены скамейки, урны, парковочные столбики и перильное ограждение пандусов.

Кроме того, продолжится работа с собственниками помещений первых этажей по приведению в нормальное состояние фасадов и входных групп.

Напомним, на данной пешеходной зоне неоднократно проводились выездные совещания и выявлялись различные недостатки – власти района привлекали к совместной работе людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они высказали свои замечания до сдачи объекта.

Следующий участок пешеходной зоны улицы Свободы – от улицы Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала начнут благоустраивать в 2022-м году, уже по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, как будет выглядеть преображенная улица.

Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в будущем году, обойдется бюджету в 34 миллиона 434 тысячи рублей.

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Такова начальная максимальная цена контракта на работы по благоустройству, включающие замену покрытий, установку малых архитектурных форм и дополнительное озеленение, и монтаж наружного освещения.

Участок улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова в качестве объекта благоустройства 2022-го года выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании на портале «Активный житель 74».

Аукционы по выбору подрядчиков будут проведены до первого октября текущего года.