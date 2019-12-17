РМК подарила администрации Челябинска «стринги»

Кировские стринги официально стали собственностью администрации Челябинска. Решение принять на баланс города фрагмент праздничного оформления городского Арбата было принято депутатами сегодня, 17 декабря, на заседании Думы Челябинска.
Предложение о безвозмездной передаче Челябинску фрагмента праздничного оформления Кировки, которое все горожане прозвали «стрингами», поступило в городскую администрацию от собственника этого объекта – «Русской медной компании».
«Светодиодная иллюминация украшает Кировку и создает условия для праздничного настроение жителей города. Элемент декоративного уличного освещения состоит влагозащищенных, морозоустойчивых гирлянд с блоками питания в виде светового потолка, фонтанов и святящихся снежков. А также сварных металлоконструкций, поддерживающих гирлянды. Общая стоимость передаваемого имущества составляет восемь миллионов рублей», - сообщила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Челябинска Оксана Шейкина.
Депутаты за предложение принять этот объект на баланс муниципалитета проголосовали единогласно.