РМК в пятый раз проведет конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»

Русская медная компания (АО «РМК») объявила о старте юбилейного, пятого сезона конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему».

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью, в 2021 году инициативы по улучшению городской среды и решению актуальных проблем территорий представят школьники из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края. В обшей сложности конкурс пройдет среди учащихся школ двенадцати населённых пунктов, в которых работают предприятия Группы РМК.

Для участия в конкурсе принимаются проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения или образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий. При оценке инициатив будет учитываться степень их проработки, актуальность и практическая польза для местных жителей. Публичная защита проектов состоится в апреле. По ее итогам жюри конкурса назовет 12 победителей – по одному в каждом населённом пункте. Авторы проектов получат грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

«Уровень проработки проектов, их техническая и экономическая составляющие растут с каждым годом, как и подготовка выступлений ребят. Мы уверены, что будем наблюдать эту тенденцию и в юбилейный для конкурса год. Участвуя в конкурсе, школьники не только приобретают ценный опыт проектной работы и публичных выступлений, но и решают реальные проблемы территорий», - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Первый конкурс РМК «Измени свой город к лучшему» состоялся в 2017 году. За прошедшие годы его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 18 млн рублей. Благодаря проекту и инициативам школьников на территориях присутствия РМК появились современные спортивные площадки, были оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, благоустроены территорий поселений, отреставрированы монументы и памятники.

Фото: РМК