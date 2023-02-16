Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно

Драка подростков в стенах образовательного центра №5 Челябинска произошла еще восьмого февраля, а ее отголоски все еще очень громко слышны – различные группы, сообщества в Интернете продолжают раздувать ситуацию, подчас искажая реальность.

Вопрос: «С какой целью это делается?» открытым в данном случае лучше не оставлять, а пояснить, что цель здесь может быть и НЕ благая, то есть не состоящая в том, чтобы добиться торжества справедливости. Для кого-то из активно освещающих случившееся в ОЦ-5 Челябинска целью, увы, является дестабилизация обстановки в нашей многонациональной России, сеянии хаос и раздора между ее гражданами (хотя, конечно, не все действуют из недобрых побуждений: кто-то просто заблуждается, верит забрасываемой в сети информации и распространяет ее дальше – по наивности).

Компетентные источники заявляют: никакой национальной подоплеки в конфликте подростков нет, он сугубо бытовой, основанный на личной неприязни школьников друг к другу. Однако в социальных сетях продолжаются обсуждения случившегося, нападавших называют героями, которые дали отпор угнетателям, защитили угнетенных. В реальности же никаких «Робин Гудов» здесь нет – все куда прозаичнее: «пацаны мерялись, кто круче».

Приходить в образовательное учреждение, вооружившись, пугать окружающих, махать кулаками на глазах у детей младшего возраста, проявлять неуважение к педагогам – это ни при каком раскладе не является хорошим, правильным поступком, что бы ни писали в Интернете «знатоки».

Отметим, сотрудники полиции Челябинска продолжают проверять распространяемую в СМИ, социальных сетях и ряде телеграм-каналов информацию о возможной причастности группы подростков к противоправной деятельности (речь о пострадавшей стороне, которую якобы за дело – такую информацию распространяют в сети, приструнили юные герои-защитники слабых).

«Сообщения об их незаконных действиях стали тиражироваться в медиапространстве после произошедшего конфликта с другой компанией подростков, запечатленного камерой видеонаблюдения образовательного центра №5 в Курчатовском районе. Для установления объективной картины происшествия полицейские совместно с другими субъектами системы профилактики опросили всех учащихся учебного заведения – 3 268 детей и подростков. Проделанная в кратчайший срок работа стала беспрецедентной по объему, оперативности и задействованным человеческим ресурсам. Необходимые усилия были направлены на то, чтобы разобраться в причинах произошедшего. К работе со школьниками подключались социальные педагоги, психологи, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка. Полученные комиссией с участием педагогов, психологов, правозащитников и полиции данные позволяют утверждать, что конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений; сведения о приписываемом подросткам участии в противозаконной деятельности не нашли своего подтверждения», - заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дополнительно было установлено, что никаких заявлений или обращений в отношении пострадавших в драке подростков в правоохранительные органы не поступало, еще раз подчеркнули в региональном полицейском главке.

«Собранные комиссией материалы будут переданы следствию. Просим граждан и представителей средств массовой информации воздержаться от эмоциональных оценок произошедшего и доверять только официальным источникам информации», - в очередной раз призвали стражи порядка.

В том, что конфликт, вылившийся в драку в стенах учебного заведения, произошел действительно на основе личных неприязненных отношений, уверена и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, заявившая, что в ходе разбирательства по делу о нашумевшей драке подростков в ОЦ-5 была проведена беспрецедентная работа.

«Конечно, процессуальные действия продолжаются, но могу сказать о том, что все полученные данные подтверждают: конфликт произошел действительно на основе личных неприязненных отношений, и все попытки увести его в другое русло не имеют никаких оснований», - отметила Евгения Майорова.

Детский омбудсмен поблагодарила за проведенную работу и профессионализм полицию Челябинской области и лично начальника регионального главка генерал-лейтенанта Михаила Скокова.