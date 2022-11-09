09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
09.11.2022
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
09.11.2022
Туристы из Перми оштрафованы за нарушение правил посещения «Таганая»
08.11.2022
В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению
08.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
08.11.2022
Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022