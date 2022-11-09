Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат

В Челябинской области родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, страдающих ихтиозом или буллезным эпидермолизом, могут подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.

Напомним, в сентябре 2022 года была введена дополнительная мера социальной поддержки семей, воспитывающих детей с редкими заболеваниями.

Право на выплату имеет один из родителей (иной законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего ихтиозом или буллезным эпидермолизом. Размер выплаты составляет пять тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты и предоставить все необходимые документы (список можно найти на сайте минсоц).

Решение о предоставлении выплаты будет принято не позднее 45 рабочих дней после подачи заявления с документами.

В министерстве уточнили, выплата назначается с первого числа месяца подачи заявления и предоставляется до наступления ребенком возраста 18 лет.

Напомним, с первого января 2022 года родителям детей в возрасте до 18 лет, страдающим фенилкетонурией, ежемесячно предоставляется денежная выплата на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Ее размер составляет пять тысяч рублей. Выплата предоставляется вне зависимости от дохода (соответствующее решение было принято депутатами в декабре 2021 года).

В феврале 2022 года был принят законопроект, расширяющий категории получателей. Ежемесячные денежные выплаты в размере пяти тысяч также стали предоставлять семьям, воспитывающим детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

На выплаты детям с редкими заболеваниями на 2022 год в областном бюджете предусмотрено порядка 1,2 миллиона рублей.