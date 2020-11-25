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Россельхознадзор разрешил ввоз хурмы с щитовками в Челябинскую область

В Челябинскую область поступили 74 тонны хурмы и киви с щитовками из Ирана и Азербайджана. В управлении Россельхознадзора успокоили южноуральцев, сообщив, что плоды не опасны для здоровья. Перед употреблением их достаточно помыть.

Сотрудники Россельхознадзора заметили тутовую щитовку и японскую восковую ложнощитовку 19 и 24 ноября на складе временного хранения Челябинска.

«На 37 тонн киви, поступивших из Ирана, был выявлен карантинный вредитель – тутовая щитовка. На 37 тонн хурмы, поступившей из Азербайджана, обнаружена японская восковая ложнощитовка», - сообщила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Сотрудники Россельхознадзора разрешили ввоз зараженной продукции. Это связано с тем, что данные вредители распространяются только с посадочным материалом, а не с плодами.

«Употребление в пищу плодов с признаками поражения тутовой щитовкой, японской восковой ложнощитовкой и другими видами щитовок опасности не представляет, - успокоила Татьяна Нахтигаль. - На качество продукта и товарный вид эти организмы не влияют. Фрукты перед употреблением достаточно тщательно вымыть».

По словам Нахтигаль, щитовки распространены в местах, откуда поступают плоды. Поэтому их часто находят на продукции.