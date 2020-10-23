Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте

Новый социально значимый объект в городе Пласт Пластовского района Челябинской области – многоквартирный жилой дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот – обеспечен электроснабжением. Общая максимальная мощность присоединённого объекта составляет 134 кВт.

Необходимую энергоинфраструктуры для подключения к электрическим сетям построили специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россетей, для обеспечения электроснабжения пятиэтажного жилого дома в соответствии со второй категорией надежности, специалисты «Россети Урал» - «Челябэнерго» построили две блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) классом напряжения 6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 250 кВА каждый и проложили две кабельно-воздушные линии электропередачи классом напряжения 6 кВ общей протяженностью более 1300 метров.

Кирпичный дом расположен в новом микрорайоне Пласта «Южный» и максимально приближен к объектам социально-культурной инфраструктуры. В новостройке по ул. Сумина 14 квартир предназначены для расселения семей по областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Еще шесть квартир предоставили для детей-сирот. Выполненные мероприятия не только обеспечат надежное и качественное электроснабжение, но и позволят повысить уровень жизни и комфортное проживание более 200 новоселов.

В настоящее время процедура технологического присоединения по объекту завершена в полном объеме. Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых клиентов к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».