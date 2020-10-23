ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте

Общество
Сегодня, 11:26
Размер текста

Новый социально значимый объект в городе Пласт Пластовского района Челябинской области – многоквартирный жилой дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот – обеспечен электроснабжением. Общая максимальная мощность присоединённого объекта составляет 134 кВт.

Необходимую энергоинфраструктуры для подключения к электрическим сетям построили специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россетей, для обеспечения электроснабжения пятиэтажного жилого дома в соответствии со второй категорией надежности, специалисты «Россети Урал» - «Челябэнерго» построили две блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) классом напряжения 6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 250 кВА каждый и проложили две кабельно-воздушные линии электропередачи классом напряжения 6 кВ общей протяженностью более 1300 метров.

Кирпичный дом расположен в новом микрорайоне Пласта «Южный» и максимально приближен к объектам социально-культурной инфраструктуры. В новостройке по ул. Сумина 14 квартир предназначены для расселения семей по областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Еще шесть квартир предоставили для детей-сирот. Выполненные мероприятия не только обеспечат надежное и качественное электроснабжение, но и позволят повысить уровень жизни и комфортное проживание более 200 новоселов.

В настоящее время процедура технологического присоединения по объекту завершена в полном объеме. Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых клиентов к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
29.09.20 19:57
Суд обязал «Мечел-Энерго» немедленно выплатить компании «Россети Урал» более 170 миллионов рублей
Экономика
03.09.20 17:30
Основные показатели надёжности компании «Россети Урал»
Экономика
14.07.20 23:02
В Бакале два садовых товарищества остались без электроснабжения
Общество
25.06.20 16:08
В Копейске в предстоящие выходные ограничат электроснабжение
Сегодня, 10:26
Гехт: Перебои с поставками лекарств в аптеки прекратятся в течение недели
Сегодня, 00:24
В Миассе заработал новый компьютерный томограф, в Златоусте скоро запустят второй КТ
Вчера, 23:47
Михаил Махов: От депутатов комитета по экологии поступили первые предложения по планам работы
Вчера, 21:02
Ирина Гехт потребовала, чтобы скорые перестали часами стоять во дворах с ковидными пациентами
Вчера, 18:07
«Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для перевозки медиков, работающих с «ковидниками»
Вчера, 17:30
В Челябинске состоялись публичные слушания по изменениям в устав города
Вчера, 17:27
В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница
Вчера, 16:58
70 студентов будут помогать южноуральским медикам на вызовах
Вчера, 16:27
Пенсионеры Южного Урала получат бесплатные дрова при содействии благотворительного фонда «Мечта»
Вчера, 15:50
Выпал первый снег: сотрудники ГИБДД просят южноуральских водителей быть внимательней на дорогах
Экономика
Вчера, 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
Происшествия
Вчера, 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Новости
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 11:51
Спорт
ЮУрГУ вошел в десятку самых спортивных вузов России
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком»: Самый ожидаемый бой с Хабибом правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Сегодня, 10:50
Происшествия
Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща
Материалы рубрики
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком»: Самый ожидаемый бой с Хабибом правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Сегодня, 10:48
Общество
Трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом – техника наготове
Вчера, 21:02
Общество
Ирина Гехт потребовала, чтобы скорые перестали часами стоять во дворах с ковидными пациентами
Теги
ПАО «Россети»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика