Россиянам напомнили о трудовом подвиге Магнитогорска в годы Великой Отечественной

Телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» рассказали о вкладе Магнитогорска (Челябинская область) - одного из претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести» - в дело Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Первого марта этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это высокое звание предполагается присваивать тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

Сегодня на то, чтобы называться «Городом трудовой доблести» претендуют два десятка городов страны получивших экспертное заключение Российской академии наук о наличии оснований для присвоения звания. Среди них особое место занимает Магнитогорск.

Беспримерный подвиг магнитогорцев в годы войны стал олицетворением героического труда всего советского тыла. Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением.

Здесь ковалась броня, изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", комбинат в годы войны давал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия и Испания вместе взятые. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали.