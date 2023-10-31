Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»

Сегодня, 31 октября, информационный центр по атомной энергии Челябинска проведёт профессиональный фестиваль «Атом+», на который съедутся педагоги, студенты, молодые специалисты и сотрудники предприятий атомной сферы из Челябинской области и разных городов России. Участникам расскажут, как построить карьеру в атомной отрасли, а представители предприятий и научных школ обсудят новые практические тренды и актуальные научные методики.

Фестиваль педагогических технологий «АТОМ+» пройдёт в Челябинске впервые, и призван замотивировать будущих профессионалов атомной отрасли на научно-исследовательские открытия и инженерные достижения.

«В научно-просветительскую программу включена проектная сессия, а также серия мастер-классов и лекций от сотрудников госкорпорации “Росатом”, — сообщают организаторы. — Цель фестиваля — наладить прямой диалог педагогов, студентов и работающей молодёжи с представителями атомной отрасли и популяризаторами науки».

Среди спикеров фестиваля — специалисты Корпоративной академии «Росатома», «атомные» блогеры и дизайнеры, молодые специалисты российских атомных предприятий, преподаватели, тренеры-консультанты по личностному и карьерному росту.

Иван Добрин, призёр премии WORKSPACE DIGITAL AWARDS 2023, расскажет, как найти общий язык с новым поколением. Руководитель образовательных программ федерального проекта «Профессионалитет» Юлия Гребеникова научит использовать коммуникации для профессионального развития, а профориентолог Виктория Шиманская поделится подсказками, как построить успешную карьеру.

Итогом фестиваля станет защита проектных работ молодых участников. Авторы лучших идей будут приглашены для дальнейшей доработки проектов и их внедрения на предприятиях и в учреждениях российской атомной отрасли.

Организаторы встречи — российский Фонд содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ» при поддержке госкорпорации «Росатом» и Министерства образования и науки Челябинской области совместно с Информационным центром по атомной энергии Челябинска.