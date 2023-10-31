31.10.2023
Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
31.10.2023
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
31.10.2023
В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября
30.10.2023
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
13.07.2023
Предприятие Росатома в Снежинске посетили Мантуров, Якушев и Текслер
20.06.2023
ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски
20.06.2023
Алексей Текслер поздравил «Маяк», оценил озерский «Шоколад» и передал помощь бойцам
15.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023