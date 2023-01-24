Представителей сферы образования Златоуста учили распознавать скулшутеров

В Златоусте (Челябинская область) на базе педагогического колледжа состоялся семинар, посвященный теме деструктивных проявлений в образовательной среде и способам их выявления и профилактики.

Встреча была организована для руководителей учреждений профессионального образования и их заместителей по безопасности и воспитательной работе и состоялась с участием замглавы Златоуста по общим вопросам Юрия Ганеева, заместителя начальника городского управления образования и молодежной политики Анны Хан, представителей надзорных органов муниципалитета в сфере профилактики деструктивных проявлений.

Перед участниками семинара выступили руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин, руководитель Центра профилактики и мониторинга деструктивных проявлений в образовательной среде Наталья Щетинина (Челябинск), директор Златоустовского педагогического колледжа Юрий Буров, психолог и сотрудники научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики.

В начале встречи руководителей образовательных учреждений расспросили о мерах по профилактике экстремизма, терроризма и деструктивного поведения, реализованных в стенах учебных заведений. Затем специалисты НИЦ мониторинга и профилактики проанализировали полученные данные и выявили слабые стороны принятых мер, предложив варианты улучшения ситуации. В результате получился живой диалог, в ходе которого стороны обменивались мнениями о лучших способах профилактики в современных условиях.

После обсуждений участники семинара посмотрели фильм о действиях в случае нападения на образовательное учреждение скулшутера, где даются четкие рекомендации, как грамотно вести себя в такой ситуации. В дальнейшем фильм покажут учащимся и педагогам всех образовательных учреждений Златоустовского городского округа.

Кроме того, на семинаре были затронута тема психологических аспектов поведения скулшутера и подростка, находящегося в трудной или опасной жизненной ситуации. Всеми этими знаниями должны обладать педагоги и родители, поэтому аналогичный семинар будет организован в ближайшее время для учителей, мам и пап Златоуста.