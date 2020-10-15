«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении

В Челябинске на одном из зданий гостевого маршрута появился необычный стрит-арт с изображением цифрового Давида - творения великого Микеланджело.

Такой замечательный подарок столице Южного Урала сделали компания «Ростелеком» и Ассоциация художников «Graffiti Russia».

В граффити переплетаются темы Возрождения и актуальных цифровых трендов. Работы планируется закончить до конца текущей недели.

Для нанесения граффити «Ростелеком» предоставил фасад собственного здания в Челябинске на Комсомольском проспекте, 55 (в сторону центра). Идея рисунка родилась в результате творческой коллаборации с профессиональными художниками.

«Отрасль связи пережила несколько технологических революций. Появление интернета позволило человечеству сделать фантастический рывок в развитии, по масштабам сопоставимый с эпохой Возрождения. Мы создали рисунок, который близок каждому и объединяет, а не противопоставляет прошлое и настоящее – Ренессанс и эру Индустрии 4.0. Думаю, новый стрит-арт особенно придётся по вкусу прогрессивной челябинской молодежи, следящей за современными тенденциями, и станет еще одним местом притяжения для горожан», − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Стрит-арт выполнен командой ведущих челябинских художников-граффитистов, авторов ряда работ фестиваля «Культурный код» в столице Южного Урала и областного фестиваля уличного искусства. Одна из самых известных работ творческой группы − девушка с караваем.

«Художники «Graffiti Russia» известны своими уникальными работами не только в Челябинске, но и за пределами страны. За 12 лет мы создали около трех тысяч работ, каждая из которых становится произведением уличного искусства. В этом рисунке мы учли простые классические формы, правдивость, ясность композиции, гармоничность и пропорциональность, которую транслировали художники эпохи Возрождения. Все это в свое время способствовало развитию других направлений искусства и смежных наук. В граффити заложена идея объединения темы классической мощи и современного цифрового развития мира», - рассказал директор Ассоциации художников «Graffiti Russia» Павел Щеклеин.