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«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов.

Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», «Учебник» доступен бесплатно и без регистрации. Настоящая библиотека знаний школьника теперь всегда под рукой.

В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5-11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.

В дополнение к школьной программе выложена теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам.

«Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Процесс обучения в «Лицее» стал еще комфортнее благодаря новому разделу «Избранное». Понравившиеся уроки можно сохранять в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время в один клик.

«Лицей» - это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию.

Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии со ФГОС.

К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы.

Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика.

«Лицей» помогает школьникам закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В разделе «Развивающие курсы» собраны курсы по профориентации, обучающие мультфильмы, тренажеры на развитие мышления и многое другое.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности - по ссылке.