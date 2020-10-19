«Ростелеком» модернизировал систему оповещения на Южном Урале

Ведущий цифровой провайдер страны - «Ростелеком» - провел модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Челябинской области.

Для этого специалисты подключили речевые пункты оповещения, смонтировали громкоговорители, радиотрансляционные усилители мощности, установили автоматизированную систему оповещения в сетях подвижной и проводной связи в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) 43 муниципальных образований Южного Урала.

Работы проведены по заказу «Центра гражданской обороны и защиты населения Челябинской области». В настоящее время завершаются пусконаладочные мероприятия системы.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», модернизация РАСЦО − важный шаг в укреплении безопасности Южного Урала. В зоне действия автоматизированной системы оповещения находится свыше 80-ти процентов жителей Челябинской области. Теперь система будет работать на основе высокотехнологичного цифрового оборудования, а, значит, обеспечивать еще более своевременную и надежную передачу сигнала о возможной опасности.

«Новая система способна проходить ежесекундный мониторинг работоспособности в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику, а также оповещать жителей о чрезвычайной ситуации не только звуком сирены, но и голосовыми модулями. Диспетчеры смогут настраивать автоматическое уведомление должностных лиц через короткие смс-сообщения и автоматический дозвон», − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Модернизированная система обеспечивает бесперебойное автоматическое доведение сигнала тревоги из центрального пункта управления до каждой ЕДДС муниципалитетов Челябинской области.

По желанию заказчика телекоммуникационное ядро системы позволяет встроить картографический модуль, с помощью которого становится возможным, например, оповещать население об угрозе лесных пожаров, а также добавить функцию адресных звонков на домофоны жилых домов.