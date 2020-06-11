«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение за сдающими ЕГЭ южноуральскими школьниками

В Челябинской области ведущий цифровой провайдер России - компания "Ростелеком" - обеспечит техническую готовность системы видеонаблюдения в школах во время основного этапа сдачи единого государственного экзамена. Это период с третьего по 23-е июля.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе "Ростелекома", работы по организации видеонаблюдения проводятся в рамках контракта с министерством образования и науки Челябинской области.

В настоящее время системой видеонаблюдения на базе современных IP-камер оснащено 1186 аудиторий в 85-ти школах Южного Урала, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ЕГЭ, включая образовательные учреждения закрытых городов региона: Озерска, Снежинска, Трехгорного.

Лидерами по количеству школ, оборудованных для проведения ЕГЭ, стали Челябинск и Магнитогорск. Помимо этого, 78 камер установлено в региональном центре оценки качества и информатизации образования (ГБУ ДПО РЦОКИО), где проводится прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.

Во время экзамена IP-камеры в онлайн-режиме передают видеозаписи в уентр обработки данных "Ростелекома" (ЦОД) в Екатеринбурге. Информация каждого дня испытаний хранится в нем в течение десяти дней после проведения экзамена и может быть предоставлена по запросу заказчика в случае возникновения спорных ситуаций.

"Контроль за ходом проведения экзаменов обеспечивает объективность и достоверность результатов, справедливую информацию об уровне знаний выпускников", - подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Директор челябинского филиала ПАО "Ростелеком" Михаил Сергеев рассказал, что в этом году видеонаблюдение за ЕГЭ будет вновь проходить в онлайн-формате во всех школах региона.

"Это позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения. В каждой аудитории специалистами компании установлены две видеокамеры, которые обеспечивают необходимый обзор наблюдателям", - отметил Михаил Сергеев.

Обязательное условие видеонаблюдения за ЕГЭ - защита персональных данных. Камеры установлены таким образом, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников единого государственного экзамена.

Во время проведения испытаний будет организована дистанционная поддержка трансляции, на местах - обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости оперативно смогут оказать техническую помощь.