«Ростелеком» подарил Металлургическому району Челябинска «умный» и приятный свет

Компания «Ростелеком» закончила модернизацию уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска, заменив четыре тысячи 850 устаревших фонарей на энергоэффективные источники освещения, которые экономят до 70-ти процентов муниципального бюджета.

Работы были проведены в рамках энергосервисного контракта с комитетом дорожного хозяйства города. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проекта. Умное уличное освещение появилось в Металлургическом районе в юбилейный, 75-й год его основания

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», теперь более 300 улиц челябинского района металлургов, включая автодорогу в Аэропорт, а также поселки Каштак и Першино, освещают фонари теплого солнечного спектра.

Это безопасно и комфортно для глаз пешеходов и водителей. Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках.

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы района не менее четверти века.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что за последние несколько было много сделано для того, чтобы столица Южного Урала преобразилась.

«Сегодня Челябинск по праву может называться городом умных технологий и решений. Одним из значимых проектов стало внедрение умного уличного освещения в Металлургическом районе. Челябинск стал первым городом-миллионником в стране, где запущен инвестиционный энергосервисный контракт. Это значит, что на модернизацию освещения муниципалитет не тратит деньги. Сумма инвестиций только в Металлургический район составила около 150-ти миллионов рублей. Работу по цифровизации уличного освещения мы планируем продолжать», - подчеркнула Наталья Котова.

По словам директора Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаила Сергеева, для освещения Металлургического района были использованы светодиоды с цветовой температурой 4000 К1 с нейтральным свечением желтого оттенка, которое максимально приближено к естественному свету солнца, наиболее оптимально и приятно для зрения.

«Такие световые характеристики рекомендованы федеральным дорожным агентством «Росавтодор». Но главная особенность проекта в том, что каждый светильник занесен на интерактивную онлайн-карту Металлургического района в соответствии с его фактическими координатами. Карта позволяет определять участки, где в будущем возможно потребуется построить новые линии наружного освещения», − рассказал Михаил Сергеев.

На сложных участках центральных улиц Металлургического района, где расстояние между опорами уличного освещения достигает 53-х метров, специалисты «Ростелекома» установили светильники со специальными линзами. Благодаря такому оборудованию на трассе отсутствует эффект зебры: свет равномерно распределяется по всей поверхности дорожного покрытия. Для подбора линз было проведено более 50 светотехнических расчетов. Светильники со специальной оптикой установлены на участках улиц Богдана Хмельницкого, Мира, Сталеваров, Черкасская и на автодороге в Аэропорт.

СПРАВКА

«Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016-го года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ.

На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона - Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк - работает более 28-ми тысяч «умных» светильников.