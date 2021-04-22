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22.04.2021 16:18

«Ростелеком» подарил Металлургическому району Челябинска «умный» и приятный свет

Компания «Ростелеком» закончила модернизацию уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска, заменив четыре тысячи 850 устаревших фонарей на энергоэффективные источники освещения, которые экономят до 70-ти процентов муниципального бюджета.

Работы были проведены в рамках энергосервисного контракта с комитетом дорожного хозяйства города. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проекта. Умное уличное освещение появилось в Металлургическом районе в юбилейный, 75-й год его основания

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», теперь более 300 улиц челябинского района металлургов, включая автодорогу в Аэропорт, а также поселки Каштак и Першино, освещают фонари теплого солнечного спектра.

Это безопасно и комфортно для глаз пешеходов и водителей. Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках.

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы района не менее четверти века.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что за последние несколько было много сделано для того, чтобы столица Южного Урала преобразилась.

«Сегодня Челябинск по праву может называться городом умных технологий и решений. Одним из значимых проектов стало внедрение умного уличного освещения в Металлургическом районе. Челябинск стал первым городом-миллионником в стране, где запущен инвестиционный энергосервисный контракт. Это значит, что на модернизацию освещения муниципалитет не тратит деньги. Сумма инвестиций только в Металлургический район составила около 150-ти миллионов рублей. Работу по цифровизации уличного освещения мы планируем продолжать», - подчеркнула Наталья Котова.

По словам директора Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаила Сергеева, для освещения Металлургического района были использованы светодиоды с цветовой температурой 4000 К1 с нейтральным свечением желтого оттенка, которое максимально приближено к естественному свету солнца, наиболее оптимально и приятно для зрения.

«Такие световые характеристики рекомендованы федеральным дорожным агентством «Росавтодор». Но главная особенность проекта в том, что каждый светильник занесен на интерактивную онлайн-карту Металлургического района в соответствии с его фактическими координатами. Карта позволяет определять участки, где в будущем возможно потребуется построить новые линии наружного освещения», − рассказал Михаил Сергеев.

На сложных участках центральных улиц Металлургического района, где расстояние между опорами уличного освещения достигает 53-х метров, специалисты «Ростелекома» установили светильники со специальными линзами. Благодаря такому оборудованию на трассе отсутствует эффект зебры: свет равномерно распределяется по всей поверхности дорожного покрытия. Для подбора линз было проведено более 50 светотехнических расчетов. Светильники со специальной оптикой установлены на участках улиц Богдана Хмельницкого, Мира, Сталеваров, Черкасская и на автодороге в Аэропорт.

СПРАВКА

«Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016-го года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ.

На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая крупные города региона - Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк - работает более 28-ми тысяч «умных» светильников.

Ростелеком
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22.04.2021 10:44

Парадокс: проведение субботников в Челябинске может привести к мусорному коллапсу
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22.04.2021 10:30

Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
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22.04.2021 10:19

В четырех городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
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22.04.2021 10:12

Алексей Текслер прокомментировал Послание президента Владимира Путина
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22.04.2021 10:10

В четверг в Челябинской области осадков не ожидается
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21.04.2021 22:54

В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
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21.04.2021 22:09

Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
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21.04.2021 21:56

Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:51

У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:59

В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 18:06

Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:47

Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:22

Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:03

В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:53

В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:47

Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:44

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:18

Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:16

«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:14

На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:02

Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:01

Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:39

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:12

Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:45

«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:41

В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:19

В Челябинской области начали отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:18

Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 13:17

В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:54

В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:44

В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:32

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:14

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:58

Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:52

Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:41

В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:30

В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:21

Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:04

В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:57

ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:52

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:34

В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:32

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:24

Челябинская область готовится к посевной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:22

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:17

К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:09

Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:00

В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 19:24

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:27

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:02

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:45

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:44

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:56

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
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19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
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19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
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19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
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19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:48

В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:15

Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:59

Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:48

В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:44

Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:21

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:01

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 15:04

В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 14:47

В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 13:09

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:50

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:10

В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 11:51

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 00:48

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 20:02

В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:45

Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:02

Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:57

В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:23

В выходные в Челябинской области похолодает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 17:11

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:12

В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:08

Пойдем-ка, покурим!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:57

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:34

Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:30

Появилось видео из сгоревшей квартиры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:27

В Магнитогорске стартовал садовый сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:05

Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:04

Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:03

В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для семей с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:53

Жителям челябинского поселка Локомотивный подарят оазис красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:44

В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:43

На Смолино рыбаки провалились под лед
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:41

Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:55

В Челябинске загорелась квартира на 13-ом этаже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:23

Владислав Макаров: Поющий фонтан на Театральной площади Челябинска оказался в надежных руках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:21

Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:13

«… И счастлив лишь тот…»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:01

На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:43

Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
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16.04.2021 12:24

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:22

«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»
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16.04.2021 12:21

Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:18

Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:05

В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:02

Виктор Ереклинцев рассказал о самых крупных проектах благоустройства этого года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:00

В Центральном районе Челябинска детально обследуют все объекты благоустройства прошлых лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:56

Четверо погибли: в Ханты-Мансийском округе автомобиль южноуральца попал в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:54

Шершневский гидроузел в Челябинске ждет капитальный ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:51

Текслер – жителям дома рядом с провалом грунта: Дому ничего не угрожает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:41

Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:22

Благоустройство набережной вдоль «Мегаполиса» в Челябинске начнут с демонтажа подпорной стенки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:20

Полицейские Челябинска предупредили подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:57

Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:49

ЮУТПП совместно с правоохранителями, общественниками и властями Челябинской области усилит борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:47

В Челябинской митрополии назначен новый глава
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:45

Счетная палата России выявила излишние расходы при реконструкции аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:41

В Челябинской области закрыли автодорогу в Тюлюк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:22

В Челябинске дорожный нацпроект реализуют на шести улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:19

В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:59

Таганайская медуница поставила рекорд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:49

В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:38

Большой «экзамен»: у общественников возникли вопросы по всем гарантийным дорогам Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:22

Бывший прокурор Челябинской области Лопин теперь трудится на РМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:32

В центре Челябинска установят две станции для ремонта велосипедов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:03

Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 23:05

И снова многолетники: в Челябинске на набережной вдоль «Мегаполиса» зазеленеют злаковые
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:50

На озеленение площади Революции Челябинска в этом году потратят почти четыре миллиона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:17

Текслер: Я сюда не просто так приехал