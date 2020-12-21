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«Ростелеком» подарил южноуральским селянам бесплатный интернет

Поселок Северный Кыштымского городского округа (Челябинская область) стал 256-й точкой на карте региона, куда ведущий инфраструктурный провайдер страны «Ростелеком» провел бесплатный интернет, построив свыше двадцати километров оптических линий связи.

Работы проведены в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН). Теперь благодаря точке Wi-Fi-доступа северяне могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы, совершать покупки и общаться в онлайн-формате.

Чтобы у жителей поселка Северный появился долгожданный интернет, специалисты «Ростелекома» преодолели препятствие - железнодорожное полотно: волоконно-оптический кабель был проложен на глубине три с половиной метра без повреждения путей. Для этого работники связи пробурили прокол длиной 120 метров, используя специальную технику - машину горизонтально-направленного бурения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность проникновения цифровых технологий в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Южного Урала.

«Программа устранения цифрового неравенства является важным элементом развития экономики нашего региона. Необходима интеграция всех населенных пунктов области в единую цифровую систему с помощью строительства скоростных оптических каналов связи. Для жителей региона это означает доступ к быстрому, скоростному, качественному интернету», - подчеркнул губернатор.

По словам директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, на сегодняшний момент по проекту устранения цифрового неравенства компания выполнила 99 процентов всего объема работ и создала инфраструктуру связи, которая имеет огромный потенциал для цифровизации региона.

«Для завершения проекта УЦН в населенных пунктах Челябинской области с численностью жителей от 250-ти до 500 человек «Ростелеком» планирует построить оптику еще до двух поселков в Кыштымском и Миасском городских округах», - отметил Михаил Сергеев.

Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», национальный провайдер реализует программу по устранению цифрового неравенства в Челябинской области на протяжении пяти лет. Всего в программе УЦН участвуют 258 населенных пунктов региона.