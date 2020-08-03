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Гарантия от гроз и молний

«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру в Челябинской области к аномальному августу

Общество
Сегодня, 10:47
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В Челябинской области, для того чтобы жители могли бесперебойно пользоваться услугами связи в последний месяц лета, национальный провайдер «Ростелеком» провел дополнительное внеплановое обследование объектов, линейно-кабельных сетей, проверил работоспособность передвижных электростанций.

Компания серьезно подготовилась к работе в условиях аномальной жары, ливней, гроз и молний - такая погода, согласно прогнозам синоптиков, установится на Южном Урале в августе.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», специалисты осмотрели заземление кабельных ящиков, распределительных шкафов, зданий и сооружений, где размещены телефонные станции, сети доступа, серверы, антенны для приема сигнала со спутников.

Более 13,5 тысячи километров сетей в Челябинской области было заменено на современные оптоволоконные линии связи. Технология «оптика в квартиру» предоставляет световой интернет-сигнал в жилье каждого абонента, таким образом обеспечивая максимальную скорость вне общей нагрузки на сеть. Магистральный кабель прокладывается под землей, что защищает его от вандализма и влияния погодных условий.

«Также система почти не зависит от электричества, что делает сети наиболее надежными, а стабильность их работы - независимой от внешних факторов», - сообщил исполняющий обязанности директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Провайдер оберегает от молний и гроз не только подземные коммуникации. Особое внимание уделяется безопасности линий связи непосредственно в жилых домах и квартирах абонентов. Она обеспечивается еще на этапе инсталляции услуг телефонии, доступа в интернет и интерактивного ТВ.

Для этого связисты «Ростелекома» монтируют специальные защитные устройства, ограждающие пользователей от опасных напряжений и токов при грозовых разрядах.

Однако при использовании услуг может возникнуть множество случаев, когда конечное оборудование пользователя повреждается по ряду субъективных причин. Например, затопили соседи, возник пожар или сломал ребенок.

В таких и подобных ситуациях на выручку приходит услуга «Гарантия плюс» от «Ростелеком». Сервис предполагает дополнительное гарантийное обслуживание и замену любого оборудования на срок до 12 месяцев.

Получить дополнительную информацию об услуге «Гарантия плюс», а также оставить заявку на ее подключение можно по единому бесплатному номеру: 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

 

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