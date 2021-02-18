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Цифровые сюрпризы вместо пены для бритья, конфет и тысячи признаний

«Ростелеком» предложил альтернативу традиционным подаркам на 23 февраля и 8 марта

Чаще всего накануне традиционных праздников 23 февраля и 8 марта мы начинаем ломать голову над тем, как удивить свою вторую половину. Самыми традиционными подарками для женщин всегда считались цветы и конфеты. А к 23 февраля защитникам отечества часто преподносили носки и пену для бритья. К счастью, вкусовые предпочтения постепенно меняются. Миллениалы предпочитают дарить друг другу различные модные гаджеты и другие цифровые презенты.

По наблюдениям экспертов «Ростелекома» при выборе подарков южноуральцы тоже чаще стали обращать внимание на современные цифровые устройства.

Для него

Ваш мужчина — друг, муж, брат или сын — ежеминутно обновляет френд-ленту в Инстаграм, всё время что-то строчит в мессенджерах, работает на фрилансе, на досуге не прочь сыграть в World of Tanks или DOTA2 или посмотреть свежий боевик онлайн?

В этом случае одним из самых удачных подарков для продвинутого сильного пола станет скоростной интернет по технологии «оптика в квартиру» от «Ростелекома» и «Игровой» роутер с искусственным интеллектом.

Цифровые подарки обеспечат бесперебойный интернет в доме на немыслимых скоростях. Хочешь — играй, хочешь — устраивай zoom’ы, хочешь — смотри ролики на Youtube, хочешь — грузи тяжелый контент. Или вообще делай всё и сразу.

Именно скоростью доступа к сети, а также большой пропускной способностью, защитой всех данных и надежностью при эксплуатации оптический канал отличается от аналогового. Такая линия не зависит от скачков напряжения или отключения электричества. Самый главный бонус — это скорость. При наличии технической возможности у абонента «Ростелеком» гарантирует до 500 Мбит/с, а заядлому геймеру индивидуально скорость могут увеличить до 1 Гб/с.

Для новых абонентов провайдер приготовил приятный сюрприз: до 24 февраля можно подать заявку на участие в тест-драйве «Попробуй Игровой» и в течение 30 дней пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/c с 50% скидкой.

Умный роутер «Игровой» был разработан специально для геймеров и киберспортсменов. Устройство отдает приоритет игровому трафику. Роутер обладает искусственным интеллектом, который мгновенно распознает пакеты игровых приложений и обеспечивает их приоритизацию. Однако устройство будет отличным решением и для большой семьи, где каждому важно быть в онлайне с разных гаджетов.

Для нее

Ваша жена волнуется о том, делают ли дети уроки после прихода из школы и чем занята новая няня? Чтобы не переживать о безопасности школьников, бабушек и дедушек, домашних питомцев, да и сохранности всего имущества, подарите своей второй половине систему домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома».

Камеры видеонаблюдения видят в темноте, оснащены датчиками движения, микрофонами и динамиками. Просматривать картинку сразу со всех своих камер, даже если они находятся в разных уголках региона, можно в режиме онлайн или в записи с телефона через приложение "Умный дом". Записи с камер видеонаблюдения хранятся в защищенном облаке, просматривать их может только владелец оборудования.

Еще одной подружкой и помощницей в семье может стать умная колонка с голосовым ассистентом «Маруся». Она умеет переключать каналы, искать фильмы в цифровом видеосерсвисе Wink от «Ростелеком», может прочитать ребенку сказку или поставить любимую песню, пока мама занята на кухне приготовлением ужина. А также замурлыкать, если ее ласково погладить.