06.09.2022
«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в малых населенных пунктах Челябинской области
06.09.2022
В Челябинске озеро Смолино раскрасили белые паруса
06.09.2022
На Каслинской для челябинцев обустроили трамвайные платформы с остановками
06.09.2022
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в малых населенных пунктах Челябинской области
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
25.11.2021
Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске
23.11.2021
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» объявил о старте в Челябинской области XI конкурса журналистов и блогеров
22.11.2021
Число пользователей «Сферума» выросло вдвое и превысило два миллиона человек
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022