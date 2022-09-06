«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в малых населенных пунктах Челябинской области

Национальный провайдер «Ростелеком» до конца 2022 года обеспечит мобильным интернетом и голосовой связью свыше четырех тысяч жителей малых населенных пунктов Челябинской области.

Строительство инфраструктуры проводится в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), сообщает пресс-служба компании.

Программа предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандартов LTE/4G в малых населенных пунктах с численностью от ста до пятисот жителей. Благодаря появлению телекоммуникационных услуг население получает возможность получать дистанционное образование, пользоваться телемедициной и другими цифровыми сервисами, а также отправлять онлайн-обращения в органы власти.

Новые базовые станции появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чебаркульском районах, а также в Верхнеуфалейском городском округе. Работы по возведению объектов завершатся в декабре текущего года.

Вышки подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов отметил, что к 2030 году до 97 процентов домохозяйств должны быть обеспечены возможностью широкополосного доступа к интернету. По его словам, это один из главных показателей национальной цели «Цифровая трансформация».

«Программа «Устранение цифрового неравенства» в совокупности с другими инфраструктурными проектами Челябинской области приближает нас к достижению этой цели», - подчеркнул Игорь Фетисов.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев напомнил, что проект устранения цифрового неравенства стартовал на Южном Урале в 2014 году.

«За это время в небольших населенных пунктах Челябинской области было построено и введено в эксплуатацию 258 точек с публичным Wi-Fi-доступом. Прошлым летом мы приступили к реализации второго этапа проекта. Менее чем за полгода специалисты возвели и подключили к сети 13 базовых станций. В 2022-м у нас в планах построить еще 20 объектов. Для этого специалисты «Ростелекома» уже смонтировали более 80 километров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала», - рассказал Михаил Сергеев.