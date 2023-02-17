Сериал «‎Фишер»‎ стал лучшим стартом в линейке Wink Originals

Первую серию детективного триллера «Фишер» (18+), вышедшую восьмого февраля, в видеосервисе Wink всего за неделю посмотрели свыше полумиллиона зрителей. Это лучший старт проекта из линейки Wink Originals за все время ее существования.

Сериал о самом страшном серийном убийце позднего СССР создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Шоураннеры проекта - Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссеры-постановщики - Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

Вторая половина 1980-х. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе кто-то жестоко пытает и убивает подростков. Искать маньяка экстренно вызван из Ростова-на-Дону следователь Евгений Боков (Иван Янковский). Ему придется работать вместе с представителем Генпрокуратуры Валерием Козыревым (Александр Яценко) и молодой сотрудницей местного ОВД Натальей Добровольской (Саша Бортич). С трудом притираясь друг к другу, они начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

По мнению директора по контенту видеосервиса Wink и одного из продюсеров сериала Александра Косарима, высокий интерес к «Фишеру» объясняется сразу несколькими причинами:

«Это правдивая история - сценарий написан после изучения томов уголовного дела и допросов. Авторы детально воссоздают лицемерную атмосферу в советском обществе второй половины 1980-х, достоверно показывают злодеяния убийцы и вместе с тем психологически точно передают ощущение иррационального зла, которое отравляет все вокруг. И, конечно, очень увлекательно следить за главными героями, чьи образы так неожиданно сильно воплощают молодые актеры: шокающим и резковатым ростовским следователем в исполнении Ивана Янковского и молодой сотрудницей местного ОВД, которую играет Саша Бортич. «Фишер» - это яркое высказывание о силе зла и борьбе с ним, которое обязательно к просмотру».

Новые серии «Фишера» выходят в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») по средам.