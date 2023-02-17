17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
17.02.2023
Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
17.02.2023
Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
История маньяка Головкина привлекла внимание огромного числа зрителей
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
15.02.2023
Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе
26.12.2022
В январские каникулы объекты связи «Ростелеком» будут работать в особом режиме
07.12.2022
«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023