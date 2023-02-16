Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра

Национальный провайдер «Ростелеком» заменит две тысячи устаревших ртутных светильников энергоэффективными в физкультурно-спортивном центре Снежинска Челябинской области.

Умными фонарями оборудуют гандбольную арену и другие площадки муниципального спортивного учреждения. Обновленная система на 63 процента снизит энергопотребление, а также обеспечит равномерное, более яркое и качественное освещение матчей и тренировок. Поскольку «Ростелеком» является инвестором проекта, заказчик не несет затрат на модернизацию.

Умные фонари будут установлены также на ледовой арене, в волейбольном и баскетбольном залах, тире, а также по периметру уличной хоккейной коробки и футбольного стадиона. Широкая кривая распределения света позволит равномерно осветить все спортивные площадки без темных полос. Кроме того, современные уличные светильники появятся и на территории, прилегающей к спорткомплексу.

«Для гандбольной арены в снежинском физкультурно-спортивном центре мы установим энергоэффективные приборы с повышенным световым потоком, которые увеличат уровень освещения площадки в пять раз. Приборы соответствуют стандартам проведения спортивных состязаний федерального уровня. Для нашей компании это уже не первый подобный проект. В 2019 году специалисты «Ростелекома» установили интеллектуальную систему освещения во дворце спорта «Юность» в Челябинске», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Директор МУП «Физкультурно-спортивный центр» Константин Сорокатый отметил, что на арене комплекса проходят тренировки и игры команды «Динамо-Сунгуль», которая входит в состав суперлиги России по гандболу.

«У нас проводятся матчи чемпионата России по этому виду спорта. Новая интеллектуальная система освещения позволит болельщикам в полной мере наслаждаться играми, а гандболистам и другим спортсменам - эффективно играть и тренироваться. В целом для спортивного центра проект позволит существенно экономить на электроэнергии», - сказал Константин Сорокатый.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более сорока населенных пунктов Челябинской области (в том числе это Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск) работает около сорока тысяч умных светильников.