«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

На Урале состоялась онлайн-конференция с официальным Дедом Морозом Пермского края. Добрый волшебник обратился к сотрудникам «Ростелекома» с просьбой помочь ему выбрать цифровые подарки для детей и взрослых, а также рассказать, как они работают.

В «Ростелекоме» с удовольствием проконсультировали сказочного дедушку, а также назвали ТОП-4 цифровых подарков под елку. Как отмечают в компании, на Южном Урале перед Новым годом наблюдается рост спроса на цифровые гаджеты в среднем на 30 процентов.

«Мы предлагаем не просто нужные, но и умные подарки. Еще 20 лет назад мы не могли себе представить, что тысячи фильмов и сотни телеканалов можно будет взять с собой куда угодно в небольшой приставке Wink, умная колонка Капсула с Марусей от VK будет развлекать детей, а видеокамера станет простым и гаджетом для наблюдения за квартирой. С помощью таких подарков повседневные дела становятся легкими и интересными. Уверена, что все наши продукты – инновационная система видеонаблюдения, видеосервис Wink, а также сверхмощный игровой роутер для геймеров и умная колонка Капсула – будут приятными и желанными подарками», − отметила руководитель управления региональных проектов ПАО «Ростелеком» Юлия Наурузбаева.

Любителям заботиться о безопасности и сохранности имущества – не важно, будь это автомобиль на парковке возле дома, фермерское хозяйство или контроль за работой ремонтной бригады – эксперты предлагают камеры видеонаблюдения. Оборудование можно поставить дома, на дачном участке, в офисе, или во дворе дома. А ещё благодаря инновационной системе легко узнать, чем занимаются домашние питомцы, пока хозяева на работе. И даже Дед Мороз не ускользнет от камеры. Записи доступны только владельцу устройства.

Киноманам, не мыслящим и дня без просмотра хорошего фильма, можно подарить ТВ-приставку. Wink+ объединяет телевидение, онлайн-кинотеатр, развлечения и облачные игры. Среди тысяч фильмов и сериалов, а также более 200 развлекательных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов даже самый требовательный киноман найдет что-то свое. К слову, в видеосервисе Wink от Ростелекома стартовал новогодний киномарафон: посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину.

Умная колонка Капсула с голосовым помощником Маруся от VK − это незаменимый помощник для дома. Музыка особенно хорошо звучит на Капсуле: динамики обеспечивают чистый звук без искажений на любой громкости. Капсула позволяет управлять голосом «Умным домом» и видеорсервисом Wink от «Ростелекома».

Можно включить фильмы или сериалы, переключить каналы без пульта и менять громкость с помощью голосовых команд.

Домашний Wi-Fi-роутер «Игровой» с использованием технологий искусственного интеллекта разработан специально для геймеров. Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для пользователей: за счет применения современных технологий устройство обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Но интернета с таким роутером в семье хватит всем, не только геймерам.