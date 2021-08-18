18.08.2021
«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на муниципальных пляжах Челябинска
18.08.2021
В аэропорту Челябинска грузчики обворовали пассажира
18.08.2021
Администрация Миасса оказалась равнодушна к удручающему состоянию братских могил и памятников жертвам войн
18.08.2021
Дремов: В Челябинской области востребованы налоговые льготы индустриальных парков
18.08.2021
В Миассе четыре человека пострадали в ДТП
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на муниципальных пляжах Челябинска
03.08.2021
Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»
29.07.2021
Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»
28.07.2021
Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера
22.07.2021
Центральные улицы Челябинска разрисует молодой художник, поборовший лейкемию
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021