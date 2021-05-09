С Днём Победы, мир!

Сегодня для вас поёт Дмитрий Хворостовский

Сегодня, 9 мая, в День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, в День Победы людей над нелюдями для вас звучат песни в исполнении Дмитрия Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский - великий оперный певец, наш с вами современник и соотечественник, творчество которого принадлежит всему миру. Ему рукоплескали все! Он рано ушёл в иную мерность, но оставил яркий, мощный след - на все времена!

На наш взгляд, песни о войне в его исполнении звучат по-особому проникновенно, мужественно, одухотворённо.

К тому же:

«В мире, где бы я ни выступал, моя миссия – быть русским артистом, петь русскую музыку».

Д. Хворостовский

Поэтому сегодня гость нашей рубрики именно Дмитрий Хворостовский.

Запись концерта - канала "Культура".

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.