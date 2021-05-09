08.05.2021
Символ трудового могущества Южного Урала разваливается
08.05.2021
Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
08.05.2021
В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
08.05.2021
Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
08.05.2021
Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
08.05.2021
«Сад памяти» в Челябинске расширяется
С добрым утром, Урал!
С Днём Победы, мир!
08.05.2021
Для вас играет Александр Просветов
07.05.2021
Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
06.05.2021
Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
05.05.2021
Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021