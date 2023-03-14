С любимым человеком – хоть на край света: заграничный вояж четвероногих Челябинской области

В Челябинской области с начала года 56 домашних любимцев – собак и кошек – вместе со своими хозяевами покинули пределы России, чтобы посетить страны дальнего и ближнего зарубежья.

О поездках животных-компаньонов за границу в 2023 году сообщает региональный Роспотребнадзор, рекомендующий владельцам четвероногих оформлять ветеринарные сопроводительные документы заблаговременно, воспользовавшись сервисом подачи предварительной заявки в ГИС «E-cert».

«Это значительно сократит время оформления международных ветеринарных сертификатов на пограничных контрольных ветеринарных пунктах», - пояснила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, заранее подать сведения, необходимые для оформления ветеринарных документов, и записаться в режиме онлайн в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для их получения можно на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами».

В случае возникновения вопросов или трудностей при заполнении заявки можно обращаться непосредственно в отдел пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте регионального управления Россельхознадзора: Челябинск, улица Тернопольская, 21, телефоны 8(351) 260-68-26, 737-14-89.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что, помимо общих правил, каждая страна может устанавливать свои дополнительные требования к перевозке четвероногих друзей человека.