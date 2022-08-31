С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов

С нового учебного года в школах Челябинской области, как в образовательных учреждениях по всей стране, запретят использование мобильных телефонов. Такое решение объясняется, в том числе и заботой о здоровье учеников.

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Это заявление вызвало массу вопросов и немало возмущений среди родителей (не говоря уж о школьниках).

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами (и вы об этом тоже, уважаемые родители говорили, и учителя) у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», - сообщил Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что, когда он и большинство родителей учились в школе, никаких мобильных телефонов не было. И все спокойно без этого обходились.

«Если какая-то чрезвычайная ситуация, то в школе есть ответственные, родителям обязательно позвонят», - заверил министр и уточнил, что мобильные телефоны будут забирать только на время уроков, а на перемене можно будет свободно пообщаться со школьниками по сотовому.

Глава Минпросвещения также напомнил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей, особенно младших классов. «Этот момент нужно учитывать», - считает Кравцов.

В министерстве образования и науки Челябинской области успокоили, что никто не планирует отбирать телефоны у школьников, лишь будет запрещено пользоваться ими на уроке в качестве учебного средства. «Это не значит, что заходить в школу с телефоном нельзя. Его как средство обучения использовать нельзя», - рассказали в ведомстве.

Агентству пояснили, что запрет на использование мобильных телефонов в учебном процессе установлен СаПиНами. «Разрешено использовать в учебном процессе только компьютеры, планшеты, ноутбуки с более широким разрешением экрана (диагонали экранов прописаны в санитарных правилах)», - отметили в минобрнауки.

При этом каждая школа может выпустить свой нормативный акт, по которому будет регламентировать пользование телефонами в школе. «Например, перед началом урока сдавать телефоны учителю, после урока - получать его обратно, - уточнили в министерстве. - Решение об утверждении такого документа должно приниматься вместе с родительским комитетом».