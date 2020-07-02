С первого июля вырастут тарифы на вывоз мусора, но в Челябинском кластере они останутся прежними

С первого июля 2020 года вырастут тарифы на коммунальные услуги, в том числе и за вывоз мусора. Но для потребителей Челябинского кластера плата остается неизменной.

«Центр коммунального сервиса (ЦКС) и Министерство тарифного регулирования и энергетики (МТРиЭ) Челябинской области приложили огромные усилия, чтобы тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в 2020 году не вырос или вырос незначительно, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЦКС и подчеркнули, что дополнительные затраты, связанные с противоэпидемическими мероприятиями, не будут возмещены за счет жителей области.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЦКС, тарифы за вывоз мусора с первого июля изменятся ровно настолько, насколько это было предусмотрено постановлением МТРиЭ, принятым 20 декабря 2019 года.

Согласно документу, плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в Карабашском кластере вырастет на 2% или 1,83 рубля в месяц, в Магнитогорском кластере - на 3,6% или 2,82 рубля. Для жителей индивидуальных домов плата увеличится на 2,18 рубля, то есть на 3,6 процента. Для жителей Челябинского кластера плата остается в прежнем размере.

«Никаких прочих изменений в 2020 году не предполагается. При этом тарифы на вывоз мусора в Челябинской области по-прежнему останутся одними из самых низких на Урале», - подчеркнули в ЦКС.

В компании подчеркивают, что в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекии и необходимости принятия противоэпидемических мер работа регионального оператора и его подрядчиков будет крайне затруднена ЦКС без компенсации дополнительных расходов. В ЦКС считают, что поддержка необходима в виде бюджетных субсидий.

Также региональный оператор рассчитывает на государственную поддержку в связи с падением уровня платежей: в условиях экономического кризиса за вывоз твердых коммунальных отходов платят далеко не все потребители в Челябинской области. «Из-за этого региональный оператор и его подрядчики работают в условиях постоянного недофинансирования, что, в свою очередь, не может негативно не сказаться на выполнении контракта», - отмечают в компании.