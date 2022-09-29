С первого октября между Ашой и Уфой начнет курсировать «Ласточка»

С первого октября 2022 года скорые электропоезда ЭС2Г «Ласточка» начнут курсировать между столицей Республики Башкортостан Уфой и городом Аша в Челябинской области.

Как сообщает миндортранс региона, «Ласточки» оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, санитарными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло, электропоезда полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, работает сервис «Буфет на борту».

В течение трех месяцев – с октября по декабрь 2022 года - электропоезда будут курсировать в тестовом режиме, чтобы оценить востребованность пригородного межрегионального сообщения Уфа-Аша-Уфа.

Движение «Ласточек» будут осуществляться в выходные и праздничные дни по следующему расписанию:

- поезд № 7156 будет отправляться из Уфы в девять часов утра и прибывать в Ашу в 10 часов 46 минут;

- поезд № 7153 будет отбывать из Аши в 12 часов 15 минут, прибытие в Уфу - в 14 часов 23 минуты.

В пути следования предусмотрены остановки: Городской дворец культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Чуваш-Кубово, Тавтиманово, Кудеевка, Урман, Улу-Теляк, Казаяк.

По результатам оценки трехмесячной работы скорых поездов, а также при наличии активного трафика пассажиров правительством Челябинской области будет рассмотрен вопрос о продолжении движения указанных поездов в 2023 году.

Актуальное расписание и информацию о стоимости проезда вы можете посмотреть в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».